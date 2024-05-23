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南市私幼2教保員體罰 教局認定終身不適任各罰60萬元並法辦

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永康區某幼兒園教保員打孩子被監視器攝錄。圖／陳秋萍提供
台南市永康區某幼兒園教保員打孩子被監視器攝錄。圖／陳秋萍提供

台南市永康區某私立幼兒園，上月發生小朋友疑因挑食、2名教保員集體體罰班上幼兒事件，南市教育局依程序啟動調查，以此2名教保員因屬情節重大的連續性體罰，認定終身不得擔任教保服務人員，除通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處兩人各60萬元罰鍰；而該幼兒園未善盡管理及輔導責任，重罰負責人6萬元。

教育局強調，此案將主動移送地檢署偵辦，並協助園內幼兒後續若有轉園需求的轉園服務，以守護幼兒安全為首要，不容幼兒園內有任何幼兒傷害事件發生，否則絕對會給予最嚴厲的懲罰。

台南市議員陳秋萍因接到家長投訴，指小朋友疑似因挑食，被教保員打頭情事，5月9日提出質詢。查看影帶，雖然教保員背對鏡頭打小孩，但仍被監視器拍下，教育局長鄭新輝當天也表示，從影片上看來事證確鑿，疑涉不當體罰的2名教保員，將先停職。

教育局今表示，虐童零容忍是南市重大政策，2名行為人身為合格教保服務人員，卻對班上多名幼兒有情節不一的連續體罰及不當管教行為，經依教保相關人員違法事件調查處理辦法外聘學者專家組成調查小組調查報告，考量情節、次數、頻率及對幼兒傷害情事，認定為終身不得擔任教保服務人員，並各處60萬元最高罰鍰。

在幼兒園部分，經調查此2名教保員對幼兒屬連續行為，已非個案，顯見機構負責人或園長等管理未善盡管理及督導責任，屬情節重大事件，依南市裁罰基準併罰負責人最高6萬元罰鍰，並公布負責人姓名及教保服務機構名稱。

台南 幼兒園 教育局

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