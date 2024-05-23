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民宅養犬貓被檢舉 查到106隻 無晶片將罰 疑非法養殖待查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣番路鄉1處民宅被懷疑涉非法繁殖，嘉義縣家畜疾病防治所昨與動保團體稽查，矮牆上擺放許多寵物籠。記者李宗祐／攝影
嘉義縣番路鄉1處民宅被懷疑涉非法繁殖，嘉義縣家畜疾病防治所昨與動保團體稽查，矮牆上擺放許多寵物籠。記者李宗祐／攝影

嘉義縣番路鄉江西村有處民宅被指專門收繁殖場退役的貓、狗，但都沒做絕育，且現場環境髒亂、動物生病都沒有看醫生，動保團體更質疑涉非法繁殖，縣府家畜疾病防治所昨會同動保團體前往稽查，當場發現106隻犬貓，近半數無晶片。蔡姓飼主否認非法繁殖，縣府表示，將再深入釐清。

家畜所表示，飼主解釋是別人委託照顧，掃描有晶片的資料要帶回一筆筆調查，沒有晶片的犬貓，未植晶片、沒打疫苗、沒絕育等部分將裁罰，另限期改善飼養環境，106隻評估後還不用沒入。

動保團體指出，接獲民眾通報，番路鄉的民宅飼養上百隻貓狗，都來自繁殖場退役貓狗，似乎都沒有節育，因此懷疑非法繁殖，而且現場環境髒亂、動物生病都沒有看醫生，飼主根本沒有心照顧這些動物。

嘉縣家畜疾病防治所昨會同台灣防止虐待動物協會去稽查，環境髒亂、有臭味，清查後共106隻犬貓，有21隻狗，其中9隻沒晶片，貓85隻有40隻。

蔡姓飼主說，2016年因流浪犬造成地方上困擾，便以籠子協助捕捉，飼養53隻結紮過的浪犬，暫時收容在家裡面準備送養，但數量太多會吵到鄰居，所以在民雄鄉設置園區，將53隻都送去，經過8年後力不從心，狗園交給別人管理。

蔡也說，目前番路鄉住家的大都是老弱傷殘無法送養，只好自己養，平常持續為其他動保團體送養，可能因此造成誤會。

動保團體 嘉義 鄰居

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