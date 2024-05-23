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嘉市公園陰暗 全面檢視改善照明

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市公園密度高，有議員認為不少公園的夜間照明設備不足。圖／市議員郭定緯服務處提供
嘉義市公園密度高，有議員認為不少公園的夜間照明設備不足。圖／市議員郭定緯服務處提供

嘉義市35座公園密度高且還會再增加，有市議員昨質詢說，實地赴10處公園勘查，發現其中一半的遊具區域照明不足，孩童在視線不清的狀況下玩耍會衍生安全疑慮，陰暗也恐成治安死角。市府建設處表示，將於1個月內全面檢視、評估改善各公園兒童遊戲場的照明。

市議員郭定緯質詢說，有市民反映公園的遊具區域燈光昏暗，有時晚餐後到公園，因黑漆漆不敢進入，有家長甚至用手機照燈讓孩子遊玩，便實際勘查嘉義公園、長榮公園、文昌公園、南田公園、崇文公園、中正公園、友忠公園、番仔溝公園、興嘉公園、港坪運動公園。

郭定緯指出，嘉義公園的石質太空城堡的2樓內部昏暗，沒有投射燈向內照，文昌公園、南田公園、港坪公園則完全無照明設備，尤其種許多樹木，夜間接近伸手不見五指程度，應盡快增設照明系統。

郭定緯也說，目前有幾件因公園遊具受傷的國賠案在進行中，市府要增加公園遊具巡視頻率，例如長榮公園獨木橋空隙太大、攀繩鬆脫，後湖公園遊具區與步道有24公分落差，文化公園遊具多處螺絲裸露等。

市府建設處表示，公園兒童遊戲場照明問題也將與協力廠商研議檢討，用加強照度、增加燈具照明、監示器、警示標語等方案辦理，民眾若發現公園的照明、設施損毀、清潔不良等問題，可撥1999專線，會立即處置或修繕。

嘉義 議員 長榮

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