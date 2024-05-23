聽新聞
test
0:00 / 0:00

豬肉、糯米價上揚 肉粽業者漲價

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣虎尾鎮農會昨天捐出3千顆肉粽給家扶中心，縣長張麗善（右七）見證並致謝愛心。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮農會昨天捐出3千顆肉粽給家扶中心，縣長張麗善（右七）見證並致謝愛心。記者陳雅玲／攝影

端午節將至，雲林肉品市場豬肉拍賣平均價格1周內已上漲2元，部分肉粽業者苦撐未漲價、有業者每顆調漲5至10元不等。對此，近年推出產銷履歷花生粽受到好評的虎尾鎮農會，考量經濟不景氣，昨捐出3千顆肉粽給家扶中心。縣長張麗善也說，希望能有更多企業、農會響應愛心，讓弱勢家庭都能開心過端午。

雲林肉品市場前天拍賣平均價格每公斤約88至89.5元，肉品市場總經理黃加安說，近日天氣熱導致豬隻換肉率低、市場供應減少，且國際豬價偏高，進口量也下降，因應端午節市場需求殷切，預估端午節前每公斤拍賣價格可能突破90元，比去年同期略高。

賣粽多年的王姓業者說，今年肉粽各項原物料平均漲幅1至2成，像是可綁1串肉粽的粽葉漲價近50元、豬肉每台斤100元漲至140元，糯米每台斤從360漲至400元，今年不得不調漲售價，從每顆50元調漲至60元。

虎尾鎮農會昨捐3千顆肉粽給雲林家扶中心，預估300戶弱勢家庭受惠。農會總幹事蔡武吉說，今年肉粽成本已增2成，考量消費者負擔大，農會自行吸收成本凍漲；雲林家扶中心表示，中心扶助的家庭每人每餐餐費頂多50、60元，1串肉粽就可讓1戶家庭吃好幾餐。

家扶中心 弱勢家庭 張麗善 產銷履歷 端午節 豬肉 農會 雲林

延伸閱讀

雲林首次發現草鴞幼鳥「小蘋果」 今原地野放一度回望

農業部百大青農公布 雲林14人入選歷年之最

台鐵雲林斗六石林平交道遭民眾闖入 列車單線雙向行駛

豬肉價格持續走揚 今年肉粽成本飆漲業者快撐不住

相關新聞

台37線延伸新營 嘉南生活圈造夢

高鐵台南站位於台南最南端歸仁區，溪北地區居民大多至嘉義縣太保市的嘉義站搭乘，往來交通不便，地方多年爭取嘉義站兩側的省道台...

台南東山吉貝耍養雞場說明會 挨轟偷襲

台南東山區吉貝耍日前傳出周遭至少5個養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，已獲核准的兩座養雞場業者昨...

豬肉、糯米價上揚 肉粽業者漲價

端午節將至，雲林肉品市場豬肉拍賣平均價格1周內已上漲2元，部分肉粽業者苦撐未漲價、有業者每顆調漲5至10元不等。對此，近...

嘉市公園陰暗 全面檢視改善照明

嘉義市35座公園密度高且還會再增加，有市議員昨質詢說，實地赴10處公園勘查，發現其中一半的遊具區域照明不足，孩童在視線不...

民宅養犬貓被檢舉 查到106隻 無晶片將罰 疑非法養殖待查

嘉義縣番路鄉江西村有處民宅被指專門收繁殖場退役的貓、狗，但都沒做絕育，且現場環境髒亂、動物生病都沒有看醫生，動保團體更質...

台南北安重劃完工形塑商業副都心 黃偉哲開箱特色公園

台南市安南區大發展，北安商業區市地重劃工程5月底完工，市長黃偉哲今搶先開箱重劃區內公園特色遊具及景觀滯洪池等公共設施，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。