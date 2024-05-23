豬肉、糯米價上揚 肉粽業者漲價

端午節將至，雲林肉品市場豬肉拍賣平均價格1周內已上漲2元，部分肉粽業者苦撐未漲價、有業者每顆調漲5至10元不等。對此，近年推出產銷履歷花生粽受到好評的虎尾鎮農會，考量經濟不景氣，昨捐出3千顆肉粽給家扶中心。縣長張麗善也說，希望能有更多企業、農會響應愛心，讓弱勢家庭都能開心過端午。

雲林肉品市場前天拍賣平均價格每公斤約88至89.5元，肉品市場總經理黃加安說，近日天氣熱導致豬隻換肉率低、市場供應減少，且國際豬價偏高，進口量也下降，因應端午節市場需求殷切，預估端午節前每公斤拍賣價格可能突破90元，比去年同期略高。

賣粽多年的王姓業者說，今年肉粽各項原物料平均漲幅1至2成，像是可綁1串肉粽的粽葉漲價近50元、豬肉每台斤100元漲至140元，糯米每台斤從360漲至400元，今年不得不調漲售價，從每顆50元調漲至60元。

虎尾鎮農會昨捐3千顆肉粽給雲林家扶中心，預估300戶弱勢家庭受惠。農會總幹事蔡武吉說，今年肉粽成本已增2成，考量消費者負擔大，農會自行吸收成本凍漲；雲林家扶中心表示，中心扶助的家庭每人每餐餐費頂多50、60元，1串肉粽就可讓1戶家庭吃好幾餐。