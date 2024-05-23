台南東山吉貝耍養雞場說明會 挨轟偷襲

台南東山區吉貝耍日前傳出周遭至少5個養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，已獲核准的兩座養雞場業者昨在當地開說明會，但不少居民稱前天才得知，質疑「偷襲」根本沒誠意，說明會上再度重批選址不當、不該設養雞場。南市農業局表示，其餘3座將不會發放容許執照。

歐姓業者承認，通知得太突然，會再跟地方充分協調好時間後再次開說明會，展現最高誠意。

養雞場目前1座已完成、另1座興建中，昨於東山東河里活動中心辦說明會，湧入逾百人，以長輩居多，1名退休公務員發言說，業者申請其中兩座養雞場都位於嘉南大圳旁優良農業區而非旱地，根本不應該用來蓋養雞場，當初到底無實質審查？地點不當，建議可在附近找一般旱地。

「為何昨天才通知？這根本是偷襲！」世居當地的西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤說，不少人要上班上學，根本無法參加，應提早讓居民知道；段也當場喊話，不是要談回饋金，希望吉貝耍鄉親要團結。

業者回應，養雞場沒有臭味，符合法令需求，歡迎居民一起監督。東山區公所人員說，經查這2場養雞場申請作業程序都沒有問題，也依法現勘實質審查，相關會勘紀錄，若鄉親有疑慮也可調閱提供。