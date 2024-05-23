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台37線延伸新營 嘉南生活圈造夢

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛李宗祐／連線報導
台南市和嘉義縣將透過南方治理平台，聯手爭取嘉縣台37線從鹿草鄉延伸至台南新營區，可打造30分鐘生活圈。記者謝進盛／攝影
台南市和嘉義縣將透過南方治理平台，聯手爭取嘉縣台37線從鹿草鄉延伸至台南新營區，可打造30分鐘生活圈。記者謝進盛／攝影

高鐵台南站位於台南最南端歸仁區，溪北地區居民大多至嘉義縣太保市的嘉義站搭乘，往來交通不便，地方多年爭取嘉義站兩側的省道台37線延伸至新營地區，國發會以效益不大打回票。有議員昨質詢說，台積電將在嘉義科學園區設廠，是延伸契機，可打造30分鐘共同生活圈。市府表示，已在南方治理平台會議與嘉縣府共同提案。

有大新營地區居民說，現開車到嘉義高鐵站，多走國道1號或南85線後壁菁寮外環道，再從嘉義縣道167線鹿草接37線高鐵橋下兩側道路，繞不少路，地方期盼台37線從鹿草開闢接新營區台1線，估計12.5點公里。

嘉縣立委蔡易餘先前說，台37線往北到雲林的車道通車多年，往南只到嘉縣鹿草，未來橋頭科學園區、台南的南科晶片須到嘉科封裝，已向交通部爭取讓台37線扮演重要角色，延伸到新營。

南市民進黨議員沈家鳳質詢說，賴清德總統曾與地方會談要台南「勇敢造夢」，嘉縣正爭取台37線延伸至新營甚至連接南科、橋科，台南也要積極爭取。

大新營區其他藍綠民代也贊同延伸。國民黨議員蔡育輝認為，此可視為新闢高鐵橋下快速道路，均衡溪北區域發展，且從南科經驗來看，相關道路等公共建設若提早到位，降低更多社會成本。民進黨立委賴惠員也說，新營現有公共設施完善，國圖南館等重大建設明年底完工，絕對會帶動更多高科技人才居住，未來持續爭取補足改善大新營交通。

南市府指出，2020年提案計畫在台37線兩側各興建10公尺寬道路，路徑橫跨鐵路、國道1號、台82線及八掌溪，評估約85億元，工期約7至9年，未來台積電在南科、橋科、嘉科將形成完整科技S廊帶，已提報南方治理平台會議，與嘉縣府共同推動台37線延伸案，並向交通部公路局爭取建設，讓台南、嘉義生活圈更加繁榮。

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