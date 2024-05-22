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台南職業駕駛觀光外語培力計畫 新增泰語課程

中央社／ 台南22日電

台南市政府與崑山科大合作辦理「台南觀光司機外語及觀光培力計畫」，今年特別在原有的英日韓越語外，新增基礎泰語課程，協助職業駕駛學習更多種語言應用在旅客服務。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，市府針對計程車及小客車、客運業者辦理相關接待服務培訓課程，2022年共45名職業駕駛完成培訓、獲頒結業證書，2023年增加至52名，今年希望完成培訓人數可以再攀升。

林國華指出，今年4月4日台南–泰國包機迎來首航，因應造訪台南的泰國旅客增加，今年特別在原有的英日韓越語外，新增基礎泰語課程，協助職業駕駛學習更多種語言，應用於旅客接待服務。

執行團隊崑山科技大學旅遊事業管理系指出，這次培訓針對客運業者規劃台灣好行梅嶺線、88／99公車路線、東山咖啡線觀光資源及常用接待對話、乘車禮儀等實用課程；計程車駕駛、小客車租賃業則著重於國際禮儀接待技巧與創新服務，希望相關職業駕駛踴躍參加。

台南市長黃偉哲表示，提供國際遊客優質旅遊服務一直是市府努力目標，職業駕駛為自由行旅客第一線觀光尖兵，成為旅客對台南第一印象，今年適逢「台南400」，吸引眾多國內國外旅客，期盼建置更好旅遊環境，讓旅客都能感到賓至如歸。

崑山科大 計程車 語言

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