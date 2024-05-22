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台南北安重劃完工形塑商業副都心 黃偉哲開箱特色公園

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北安商業區市地重劃工程5月底完工，市長黃偉哲今搶先開箱重劃區內公園特色遊具及景觀滯洪池等公共設施。圖／南市府地政局提供
台南市北安商業區市地重劃工程5月底完工，市長黃偉哲今搶先開箱重劃區內公園特色遊具及景觀滯洪池等公共設施。圖／南市府地政局提供

台南市安南區大發展，北安商業區市地重劃工程5月底完工，市長黃偉哲今搶先開箱重劃區內公園特色遊具及景觀滯洪池等公共設施，並期待北安商業區帶動地方發展，能提升市民居住品質，同時讓安南區發展更均衡，打造宜居環境。

黃偉哲表示，北安商業區商60的重劃工程，歷時3年多將完成，內容包括滯洪池、抽水站、公園、停車場等公共設施一併設計，不僅工時縮短，還能以最少的經費得到最多的建設，也帶動了地方的繁榮，增加民眾的遊戲空間和停車空間。

黃偉哲指示，未來重劃區內停車場啟用後，應配合設置電動車充電樁，方便電動車車主停放充電；另外，新設的公園遊具非常新穎、好玩，未來一定會成為安南區的亮點之一，若已完工也盡快安排驗收，開放民眾使用，讓市民提早享受市政府的建設。

地政局指出，重劃區開發面積37.17公頃，重劃後可提供商業區建築用地約22.11公頃，公共設施用地約15.06公頃，包含公園、停車場等公共設施用地。歷經近3年的施工，主體工程將於本月底完工並驗收。開發區內設置2座特色公園，結合地方歷史脈絡，規畫「公AN29-1草湖寮歷史公園」與「公AN29-2台江地景公園」，並邀請兒童遊戲場與身心障礙等各領域專家協助審查，提供全齡化及多元化使用者可共同休憩的公園。

「台江地景公園」以安南區昔日在台江內海形如月眉、鯨背之意象所設計，並設有鯨骨意象噴霧走廊、鯨航迷霧區等親水設施以及蹦床、鞦韆、挑戰性較高的飛輪及綜合攀爬遊戲區等10項設施；「草湖寮歷史公園」則設有共融式旋轉盤、漁傳探險意象遊具及戲沙區等16項設施，但目前仍須經檢驗單位認證及工程驗收後才開放使用。

「台江地景公園」兼具滯洪防災功能，滯洪池容量6.4萬噸，重劃區內並設置每秒18噸抽水量的草湖寮抽水站，改善鄰近區域約152公頃易淹水問題。區內路外停車場3處，191格汽車位，以及2座公園廁所，未來北安重劃案完工後將可形塑安南區商業副都心的門戶意象，提供商業區綠化、休閒、娛樂、運動、滯洪及防救災等功能，創造安南區商業發展及生活機能。

停車場 台江 重劃區

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