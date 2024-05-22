體育場逾40歲…嘉市府爭1億5千萬優化 議員籲蓋新場館

已超過40年歷史的嘉義市立體育場老舊，市長黃敏惠任內3次整修，仍難脫老舊形象，今年市府預計再向體育署爭取1億5千萬元優化田徑場等；有議員認為體育場老舊，應積極向中央爭取兼具更多功能的全新體育場。

市議員傅大偉在質詢時說，重建於1982年的市立體育場，歷史已逾40年，市長黃敏惠任內已做3次整修，10多年來花了許多經費在整理，因為是超過40年的老舊體育場，許多設備已經不符合現代需求。

教育處長郭添財表示，2019年市府320萬元進行油漆工程、2020年看台屋頂更新370萬元、2021年司令台耐震補強700萬元，過去都是幾百萬申請，今年在市長指示下，積極向中央爭取補助款，一口氣申請1億5千萬元經費，包括田徑場跑道、草坪、看台整修、座椅更換、夜間設備及廁所等設施改善，申請案獲體育署重視，預計本月31日下午現場實地勘查，市府已準備好相關提報計畫，希望透過各方努力一次將經費爭取下來，讓體育場優化。