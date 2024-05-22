快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

體育場逾40歲…嘉市府爭1億5千萬優化 議員籲蓋新場館

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市立體育場老舊歷史已逾40年，議員建議應積極爭取全新體育場。圖／翻攝嘉義市立體育場網站
嘉義市立體育場老舊歷史已逾40年，議員建議應積極爭取全新體育場。圖／翻攝嘉義市立體育場網站

已超過40年歷史的嘉義市立體育場老舊，市長黃敏惠任內3次整修，仍難脫老舊形象，今年市府預計再向體育署爭取1億5千萬元優化田徑場等；有議員認為體育場老舊，應積極向中央爭取兼具更多功能的全新體育場。

市議員傅大偉在質詢時說，重建於1982年的市立體育場，歷史已逾40年，市長黃敏惠任內已做3次整修，10多年來花了許多經費在整理，因為是超過40年的老舊體育場，許多設備已經不符合現代需求。

教育處長郭添財表示，2019年市府320萬元進行油漆工程、2020年看台屋頂更新370萬元、2021年司令台耐震補強700萬元，過去都是幾百萬申請，今年在市長指示下，積極向中央爭取補助款，一口氣申請1億5千萬元經費，包括田徑場跑道、草坪、看台整修、座椅更換、夜間設備及廁所等設施改善，申請案獲體育署重視，預計本月31日下午現場實地勘查，市府已準備好相關提報計畫，希望透過各方努力一次將經費爭取下來，讓體育場優化。

傅大偉表示，老舊體育場的維修保養費用一定會逐年增加，應積極爭取兼具更多功能的全新體育場。

嘉義市議員傅大偉表示，市立體育場老舊，應積極向中央爭取兼具更多功能的全新體育場。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員傅大偉表示，市立體育場老舊，應積極向中央爭取兼具更多功能的全新體育場。記者李宗祐／攝影
嘉義市教育處長郭添財表示，正積極向體育署申請1億5千萬元進行體育場優化。記者李宗祐／攝影
嘉義市教育處長郭添財表示，正積極向體育署申請1億5千萬元進行體育場優化。記者李宗祐／攝影

議員 體育 黃敏惠

延伸閱讀

祝福總統就職 黃敏惠盼「中央與嘉市未來起點」：台灣新的開始

大同技術學院今夏退場 社大憂心房東換人又得流浪了

拖宕17年開發有譜 嘉市北港路區段徵收發展定位輕軌TOD門戶

國中會考明天登場祈福吉祥物創新多樣化 黃敏惠送金鑰祈福御守

相關新聞

花錢徵收土地開路卻「不通」 南市議員批：不可思議

台南市議員邱昭勝上午在議會總質詢指出，市府花大錢徵收安南區和安橋二旁防汛道路用地，結果卻成「盲段」無法通行，感到不可思議...

前一天才通知開說明會 東山吉貝耍居民砲轟養雞場業者偷襲

台南市東山吉貝耍日前傳出周遭至少有5場養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，養雞業者今上午在當地開說...

台南北安重劃完工形塑商業副都心 黃偉哲開箱特色公園

台南市安南區大發展，北安商業區市地重劃工程5月底完工，市長黃偉哲今搶先開箱重劃區內公園特色遊具及景觀滯洪池等公共設施，並...

體育場逾40歲…嘉市府爭1億5千萬優化 議員籲蓋新場館

已超過40年歷史的嘉義市立體育場老舊，市長黃敏惠任內3次整修，仍難脫老舊形象，今年市府預計再向體育署爭取1億5千萬元優化...

非法繁殖場？嘉縣家畜所突擊民宅 搜出106隻貓狗

番路鄉江西村被通報有1處專門收繁殖場退役的貓、狗，但這些收來的貓、狗都沒有絕育，且現場環境髒亂、動物生病都沒有看醫生，動...

台南入選觀光署計畫 近5億打造虎頭埤、德元埤、葫蘆埤亮點

為強化地方政府觀光建設，交通部觀光署提出「重要廊帶亮點營造計畫」接受各縣市提案。「台南水映南瀛計畫」入選，市議員沈家鳳今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。