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台南北安商業區重劃近完工 可望帶動安南區發展

中央社／ 台南22日電

台南市北安商業區市地重劃工程即將完工，台南市長黃偉哲今天前往視察，並開箱重劃區內公園特色遊具及景觀滯洪池等公共設施，期待北安商業區未來可帶動安南區及台南發展。

黃偉哲聽取簡報後表示，北安商業區「商60」重劃工程歷時2年多辦理完成，市地重劃包括滯洪池、抽水站、公園、停車場等公共設施一併施作，不僅工時縮短，市府還能以最少經費得到最多建設，增加民眾休憩與停車空間，讓台南都市發展再邁進一步。

黃偉哲指出，未來重劃區內停車場啟用後，應配合設置電動車充電樁，方便電動車停放充電；另外，新設公園遊具新穎，未來一定會成為安南區亮點之一，已完工部分應儘快安排驗收，開放民眾使用，讓市民提早享受。

台南市政府地政局提供資料指出，因應安南區人口逐年增加，市府於安通路5段北側及北安路2段以西規劃「北安商業區市地重劃區」，開發面積37.17公頃，重劃後可提供商業區建築用地22.11公頃，公共設施用地15.06公頃，設置公園、停車場及廣場等公共設施。

地政局指出，重劃案主體工程預定5月底完工並進行驗收，在工程規劃設計階段，除廣納在地人士意見，並開放公民參與網路票選公園特色主題，結合地方歷史脈絡，規劃「草湖寮歷史公園」、「台江地景公園」，並設計特色遊戲場域，提供全齡化及多元化使用特色公園。

地政局資料，台江地景公園兼具滯洪防災功能，滯洪池容量達6.4萬噸，重劃區內並設置每秒18噸抽水量的草湖寮抽水站，改善鄰近區域約152公頃易淹水問題；未來重劃案完工後，可提供商業區綠化、休閒、娛樂、運動、滯洪及防救災等功能，提升安南區商業發展及生活機能。

重劃區 黃偉哲

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