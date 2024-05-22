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非法繁殖場？嘉縣家畜所突擊民宅 搜出106隻貓狗
番路鄉江西村被通報有1處專門收繁殖場退役的貓、狗，但這些收來的貓、狗都沒有絕育，且現場環境髒亂、動物生病都沒有看醫生，動保團體更質疑有非法繁殖的可能，縣府家畜疾病防治所會同台灣防止虐待動物協會前往稽查。現場起出106隻犬貓，家畜所將依動保法等相關規定裁處。
據動保團體表示，接獲民眾通報，位於番路鄉的這處民宅疑非法飼養上百隻貓狗，都來自繁殖場退役貓狗，似乎都沒有節育，因此懷疑非法繁殖，而且現場環境髒亂、動物生病都沒有看醫生，飼主根本沒有心照顧這些動物。
今天中午動保團體會同嘉義縣家畜疾病防治所進行稽查，現場飼養環境髒亂、有臭味。
飼主蔡先生說，2016年那時還沒有安樂死，因為外面流浪犬造成地方困擾，當時以籠子協助捕捉，飼養53隻結紮過的浪浪，暫時收容在家裡面準備送養，因數量太多，會吵到鄰居，所以在民雄鄉設置園區將53隻都弄過去，經過8年後力不從心，狗園交給別人管理，現在番路鄉住家的大都是老弱傷殘無法送養的只好自己養，約20多隻。平常有持續為其他動保團體協助送養宣傳，可能是這樣而造成誤會，也有路過民眾看到家裡面有這麼多狗以為是繁殖場。
下午經家畜所清查後共有106隻，犬21隻（9隻沒晶片，12隻有晶片）、貓85隻（40隻沒晶片，45隻有晶片）。
家畜所表示，據飼主解釋是別人委託照顧，掃瞄有晶片的資料要帶回一筆筆調查，沒有晶片的犬貓，將對飼主進行未植晶片、沒打疫苗、沒絕育等部分裁罰，另限期改善飼養環境。106隻評估後還不用沒入，至於是否有非法繁殖還要進一步釐清。
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