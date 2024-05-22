農業部百大青農公布 雲林14人入選歷年之最

雲林縣有2千餘位青農，縣府鼓勵青農返鄉，開辦青農輔導計畫，協助打造個人及商品品牌，今年有14人入選農業部百大青農，為歷年之最，將可獲得農業部輔導資源及5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助，縣長張麗善表示，將持續輔導陪伴，帶領青農智慧升級。

農業部公布第7屆百大青農，雲林縣有14人入選，分別為個人組紀紳傑、鄭彥甫、林煌智、蔡濰揚、林峻毅、林貝珊、黃千豪、林峰戎；團體組：柯力誌、張宏境、陳明裕、游崇甫、吳孟儒、張惠珠。

縣府農業處長魏勝德表示，青農紀紳傑為水林鄉農二代，傳承父親理念，栽種黑米、黑豆與糙米等作物，他發揮銷售專長，透過電商平台鋪設通路，從生產者走向消費者，並與農友合作開發共同商品，打造共好局面。

古坑青農柯力誌創立全有機合作社，協助有機農民整合產銷鏈、組織化運作，輔導慣行農友轉型有機農耕、申請有機驗證，提供資訊交流與學習管道，擴大雲林有機農業規模。每一個青農背後都付出許多努力，獲得百大青農實至名歸。

雲林縣2020年開辦青農農民輔導計畫，深耕培育，魏勝德表示，雲林縣政府為輔導青農產業，委請財團法人中衛發展中心針對雲林青農透過遴選機制挖掘標竿青農，強化青農與雲林在地連結，並以「雲鮮農」形象打造個人品牌，以提升消費市場覆蓋率。