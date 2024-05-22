快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業部百大青農公布 雲林14人入選歷年之最

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣2020年開辦青農農民輔導計畫，甚至帶青農到泰國見學。圖／雲林縣政府提供
雲林縣2020年開辦青農農民輔導計畫，甚至帶青農到泰國見學。圖／雲林縣政府提供

雲林縣有2千餘位青農，縣府鼓勵青農返鄉，開辦青農輔導計畫，協助打造個人及商品品牌，今年有14人入選農業部百大青農，為歷年之最，將可獲得農業部輔導資源及5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助，縣長張麗善表示，將持續輔導陪伴，帶領青農智慧升級。

農業部公布第7屆百大青農，雲林縣有14人入選，分別為個人組紀紳傑、鄭彥甫、林煌智、蔡濰揚、林峻毅、林貝珊、黃千豪、林峰戎；團體組：柯力誌、張宏境、陳明裕、游崇甫、吳孟儒、張惠珠。

縣府農業處長魏勝德表示，青農紀紳傑為水林鄉農二代，傳承父親理念，栽種黑米、黑豆與糙米等作物，他發揮銷售專長，透過電商平台鋪設通路，從生產者走向消費者，並與農友合作開發共同商品，打造共好局面。

古坑青農柯力誌創立全有機合作社，協助有機農民整合產銷鏈、組織化運作，輔導慣行農友轉型有機農耕、申請有機驗證，提供資訊交流與學習管道，擴大雲林有機農業規模。每一個青農背後都付出許多努力，獲得百大青農實至名歸。

雲林縣2020年開辦青農農民輔導計畫，深耕培育，魏勝德表示，雲林縣政府為輔導青農產業，委請財團法人中衛發展中心針對雲林青農透過遴選機制挖掘標竿青農，強化青農與雲林在地連結，並以「雲鮮農」形象打造個人品牌，以提升消費市場覆蓋率。

張麗善表示，農業部將提供百大青農包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等輔導資源，並享有國有耕地承租第2順位、5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助，縣府也將持續陪伴輔導，帶領青農升級。

雲林縣2020年開辦青農農民輔導計畫，甚至帶青農到泰國見學。圖／雲林縣政府提供
雲林縣2020年開辦青農農民輔導計畫，甚至帶青農到泰國見學。圖／雲林縣政府提供

農業部 雲林 青農

延伸閱讀

威力彩得主 捐款雲林社福

雲林首辦520集團結婚 新人開心：讓我等到了

賴清德總統今就職 張麗善：要當全民而不是民進黨的總統

雲林兩大廟各捐1千萬元 縣長張麗善帶團送愛到花蓮

相關新聞

花錢徵收土地開路卻「不通」 南市議員批：不可思議

台南市議員邱昭勝上午在議會總質詢指出，市府花大錢徵收安南區和安橋二旁防汛道路用地，結果卻成「盲段」無法通行，感到不可思議...

前一天才通知開說明會 東山吉貝耍居民砲轟養雞場業者偷襲

台南市東山吉貝耍日前傳出周遭至少有5場養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，養雞業者今上午在當地開說...

農業部百大青農公布 雲林14人入選歷年之最

雲林縣有2千餘位青農，縣府鼓勵青農返鄉，開辦青農輔導計畫，協助打造個人及商品品牌，今年有14人入選農業部百大青農，為歷年...

台南時空旅行主展館搶先開箱 AI把教育局長變「林俊傑」

「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展今天下午開箱，學生的熱舞展現青春無敵，讓與會來賓羨慕之餘也回想青春年少，內容...

西港香百足真人蜈蚣陣亮相 台南市長黃偉哲發紅包給72位神童

有「台灣第一香」稱號的西港香甲辰年遶境即將在24日登場，被信眾讚最有看頭的百足真人蜈蚣陣今天下午2點前往西港慶安宮入廟開...

來一趟市場小旅行 台南「最美古蹟市場」今年重新啟用

台南市西市場又稱大菜市，有最美古蹟市場之稱，台灣設計展即將在10月底開展，市場也將在今年重新啟用，台南市場處推出「市場文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。