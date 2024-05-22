台南時空旅行主展館搶先開箱 AI把教育局長變「林俊傑」

「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展今天下午開箱，學生的熱舞展現青春無敵，讓與會來賓羨慕之餘也回想青春年少，內容深入台南教育歷史，結合AI、XR、多媒體影音等互動式科技，讓校園生活、青春記事、教育產業、城市意象及未來教育一一呈現。

此次教育的時空旅行主題展響應台南400全民教育的核心精神，希望讓既有的兒童科學館呈現嶄新的面貌，讓不同世代參觀者深度看見台南在不同時代的教育型態與發展情形，進而了解教育歷史的軌跡，產生對過去求學時光的共鳴及對城市教育的認同感。

因應新興科技時代來臨，策展單位使用AI運算，生成獨一無二的頭像、個人化特色共學小夥伴「我的文昌君」以及XR天文解謎體驗，展覽多元豐富。教育局長鄭新輝現場自拍後，把大頭照輸入，經過AI計算，照片變為頭戴帽子的日治時期學生照片，有老師說，像極了「林俊傑」。

鄭新輝說，此次將兒童科學館的2棟空間利用最大化，其中1館4樓層分別為「國民養成記」闡述教育型態的發展、「校園青春夢」描述那些年我們一起上學的日子、「教育同心圓」展示台南成為支持教育的城市、「教育展風華」強調未來教育的無限創意及展望；2館「校園時光機」、「時光福利社」以70年代校園場景來喚起觀展者的個人經歷、「Fun學童樂會」以古早味童玩促進親子產生熱絡的討論與交流，共同留下在校園中的美好回憶。