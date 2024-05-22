快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西港香百足真人蜈蚣陣亮相 台南市長黃偉哲發紅包給72位神童

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市長黃偉哲發紅包給蜈蚣陣上的神童。記者莊曜聰／攝影
台南市長黃偉哲發紅包給蜈蚣陣上的神童。記者莊曜聰／攝影

有「台灣第一香」稱號的西港香甲辰年遶境即將在24日登場，被信眾讚最有看頭的百足真人蜈蚣陣今天下午2點前往西港慶安宮入廟開館（俗稱校棚），在這次香科中首度亮相，吸引當地居民及信眾圍觀，擠得廟前道路水洩不通，台南市長黃偉哲也專程廟裡參拜，發送紅包給蜈蚣陣上的神童，彼此間互動相當有趣。

西港香每3年一科，今年甲辰香科正好滿240年，廟方自練的文武陣頭是一大特色，其中百足真人蜈蚣陣採世襲制，由安南區公塭仔萬安宮、西港區溪埔寮安溪宮組成，今年首度增加到72位神童出陣，根據傳統慣例，未來香科蜈蚣陣神童「只能多、不能少」，最少就要72人，在少子化問題嚴重的現在，格外不容易。

慶安宮總幹事方一峰說，做為開路先鋒的百足真人蜈蚣陣，蜈蚣頭、蜈蚣尾不沿用，每科香重新製作，刈香前迎入慶安宮「王府」安放，再看時辰請出點眼開光，遶境結束後頭尾隨即焚燬，因此每年造型都略有不同，也是一大特色。

蜈蚣陣上坐有72位神童，行經路線沿途都會灑糖果與民眾分享福氣，近來類似陣頭曾發生有親屬準備糖果外的物品，但卻砸傷民眾的事情發生，西港香蜈蚣陣發揮自律精神，在網路上公告，要求參與者僅能發糖果，若有其他物品，可另外準備兌換券，以免造成危險。

今天下午包括百足真人蜈蚣陣在內八美圖、紡車輪、五虎平西陣馬隊等文陣，來到西港慶安宮「校棚」，象徵西港香即將展開最高潮的遶境環節，23日請媽祖，24日起在西港、佳里、七股、安南、新市、安定96村庄遶境3天，27日「送王」燒王船。

西港香百足真人蜈蚣陣今年有72位神童，聲勢浩大。記者莊曜聰／攝影
西港香百足真人蜈蚣陣今年有72位神童，聲勢浩大。記者莊曜聰／攝影
西港香百足真人蜈蚣陣今天下午2點到慶安宮「校棚」，替即將登場的遶境活動拉開序幕。記者莊曜聰／攝影
西港香百足真人蜈蚣陣今天下午2點到慶安宮「校棚」，替即將登場的遶境活動拉開序幕。記者莊曜聰／攝影
百足真人蜈蚣陣「校棚」亮相，西港慶安宮前擠滿民眾。記者莊曜聰／攝影
百足真人蜈蚣陣「校棚」亮相，西港慶安宮前擠滿民眾。記者莊曜聰／攝影

紅包 遶境 陣頭 黃偉哲

延伸閱讀

梅雨鋒面降雨 黃偉哲盼紓解台南主要水庫水情

台南辦喜事迎國宴 黃偉哲：客製化餐點保證滿意

賴清德一手推動「福爾摩沙遊艇酒店」 國宴在此如政績延續

黃偉哲和彭啟明玩自拍 網友：相似度很高「簡直雙胞」

相關新聞

花錢徵收土地開路卻「不通」 南市議員批：不可思議

台南市議員邱昭勝上午在議會總質詢指出，市府花大錢徵收安南區和安橋二旁防汛道路用地，結果卻成「盲段」無法通行，感到不可思議...

前一天才通知開說明會 東山吉貝耍居民砲轟養雞場業者偷襲

台南市東山吉貝耍日前傳出周遭至少有5場養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，養雞業者今上午在當地開說...

農業部百大青農公布 雲林14人入選歷年之最

雲林縣有2千餘位青農，縣府鼓勵青農返鄉，開辦青農輔導計畫，協助打造個人及商品品牌，今年有14人入選農業部百大青農，為歷年...

台南時空旅行主展館搶先開箱 AI把教育局長變「林俊傑」

「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展今天下午開箱，學生的熱舞展現青春無敵，讓與會來賓羨慕之餘也回想青春年少，內容...

西港香百足真人蜈蚣陣亮相 台南市長黃偉哲發紅包給72位神童

有「台灣第一香」稱號的西港香甲辰年遶境即將在24日登場，被信眾讚最有看頭的百足真人蜈蚣陣今天下午2點前往西港慶安宮入廟開...

來一趟市場小旅行 台南「最美古蹟市場」今年重新啟用

台南市西市場又稱大菜市，有最美古蹟市場之稱，台灣設計展即將在10月底開展，市場也將在今年重新啟用，台南市場處推出「市場文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。