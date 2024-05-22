西港香百足真人蜈蚣陣亮相 台南市長黃偉哲發紅包給72位神童

有「台灣第一香」稱號的西港香甲辰年遶境即將在24日登場，被信眾讚最有看頭的百足真人蜈蚣陣今天下午2點前往西港慶安宮入廟開館（俗稱校棚），在這次香科中首度亮相，吸引當地居民及信眾圍觀，擠得廟前道路水洩不通，台南市長黃偉哲也專程廟裡參拜，發送紅包給蜈蚣陣上的神童，彼此間互動相當有趣。

西港香每3年一科，今年甲辰香科正好滿240年，廟方自練的文武陣頭是一大特色，其中百足真人蜈蚣陣採世襲制，由安南區公塭仔萬安宮、西港區溪埔寮安溪宮組成，今年首度增加到72位神童出陣，根據傳統慣例，未來香科蜈蚣陣神童「只能多、不能少」，最少就要72人，在少子化問題嚴重的現在，格外不容易。

慶安宮總幹事方一峰說，做為開路先鋒的百足真人蜈蚣陣，蜈蚣頭、蜈蚣尾不沿用，每科香重新製作，刈香前迎入慶安宮「王府」安放，再看時辰請出點眼開光，遶境結束後頭尾隨即焚燬，因此每年造型都略有不同，也是一大特色。

蜈蚣陣上坐有72位神童，行經路線沿途都會灑糖果與民眾分享福氣，近來類似陣頭曾發生有親屬準備糖果外的物品，但卻砸傷民眾的事情發生，西港香蜈蚣陣發揮自律精神，在網路上公告，要求參與者僅能發糖果，若有其他物品，可另外準備兌換券，以免造成危險。