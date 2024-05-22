快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來一趟市場小旅行 台南「最美古蹟市場」今年重新啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供

台南市西市場又稱大菜市，有最美古蹟市場之稱，台灣設計展即將在10月底開展，市場也將在今年重新啟用，台南市場處推出「市場文化底蘊小旅行-相招來去踅市仔」，透過市場小旅行，讓民眾認識古蹟建築之美及產業特色，安排民眾買布手做，了解台南紡識產業及西市場文化。

市場處表示，這次由南方設計的負責人江玉婷帶領，小旅行過程從認識西門公有零售市場建築及產業特色開始，瞭解到紡織產業背後的故事，並與攤商實際互動消費，學習買布料的專業術語以及認識各種成衣輔料，最後再結合手作體驗製做出專屬自己的收納袋，過程中不僅能瞭解臺南的紡織產業、西市場特色文化，還能自己動手作，帶回自己的紀念品，內容相當豐富。

台南市府指出，今年度台灣設計展即將在10月底開展，其中一個展區便是在西門公有零售市場舉辦，期待透過西市場小旅行活動打開序幕，參與者能搶先進到該場域，更加深入地瞭解台南這座城市的獨特風情和歷史故事。

經發局長林榮川說，西市場歷史相當悠久，這裏曾經是南台灣最大的菜市場，最鼎盛時期市場的2樓還曾經有著高級的西餐廳，這些歷史脈絡現在還能在建築特色上看見，市場即將於今年重新開放，透過小旅行方式先行認識到市場風貌，是個很難得的體驗。

市場處長王俊博表示，西市場有別於一般市場，除了提供生鮮蔬果販購外，還提供布料輔料買賣，而後又衍生出了西門商場，這場活動中參與者不僅能認識西市場的建築與生活軌跡，還能瞭解到布市貿易的小知識，以及布料創作的樂趣。

另一場是走讀新營第一公有市場，帶領民眾從新營火車站出發，沿著中山路認識周邊建築特色與時代發展軌跡，走進市場體驗在地常民生活，再沿著巷弄認識新營的娛樂生活，最後走到新營糖廠，認識地方糖業文化，並觀賞勝利號火車，未來市場處會著手規畫更多好玩的市場體驗活動，「台南市市場巡禮」臉書查詢。

台南市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市場處舉辦「市場文化底蘊小旅行」，帶領民眾走訪市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市場處舉辦「市場文化底蘊小旅行」，帶領民眾走訪市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市場處舉辦「市場文化底蘊小旅行」，帶領民眾走訪市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市場處舉辦「市場文化底蘊小旅行」，帶領民眾走訪市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供
台南市定古蹟大菜市。圖／台南市場處提供

台南 建築

延伸閱讀

打造30分鐘生活圈 台南、嘉義聯手爭取台37線延伸至新營

北門神秘二樓開放！建築師：盼人流降低古蹟損害速度

影／只有7天 台北北門古蹟開放民眾登樓親揭神秘面紗

向蒙古烤肉發明者致敬！「台北蒙古烤肉名店」進駐西門當詹記鄰居 最強自助吧吃得到「酸菜魚、水煮牛」 珍奶無限續

相關新聞

花錢徵收土地開路卻「不通」 南市議員批：不可思議

台南市議員邱昭勝上午在議會總質詢指出，市府花大錢徵收安南區和安橋二旁防汛道路用地，結果卻成「盲段」無法通行，感到不可思議...

前一天才通知開說明會 東山吉貝耍居民砲轟養雞場業者偷襲

台南市東山吉貝耍日前傳出周遭至少有5場養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，養雞業者今上午在當地開說...

農業部百大青農公布 雲林14人入選歷年之最

雲林縣有2千餘位青農，縣府鼓勵青農返鄉，開辦青農輔導計畫，協助打造個人及商品品牌，今年有14人入選農業部百大青農，為歷年...

台南時空旅行主展館搶先開箱 AI把教育局長變「林俊傑」

「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展今天下午開箱，學生的熱舞展現青春無敵，讓與會來賓羨慕之餘也回想青春年少，內容...

西港香百足真人蜈蚣陣亮相 台南市長黃偉哲發紅包給72位神童

有「台灣第一香」稱號的西港香甲辰年遶境即將在24日登場，被信眾讚最有看頭的百足真人蜈蚣陣今天下午2點前往西港慶安宮入廟開...

來一趟市場小旅行 台南「最美古蹟市場」今年重新啟用

台南市西市場又稱大菜市，有最美古蹟市場之稱，台灣設計展即將在10月底開展，市場也將在今年重新啟用，台南市場處推出「市場文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。