來一趟市場小旅行 台南「最美古蹟市場」今年重新啟用

台南市西市場又稱大菜市，有最美古蹟市場之稱，台灣設計展即將在10月底開展，市場也將在今年重新啟用，台南市場處推出「市場文化底蘊小旅行-相招來去踅市仔」，透過市場小旅行，讓民眾認識古蹟建築之美及產業特色，安排民眾買布手做，了解台南紡識產業及西市場文化。

市場處表示，這次由南方設計的負責人江玉婷帶領，小旅行過程從認識西門公有零售市場建築及產業特色開始，瞭解到紡織產業背後的故事，並與攤商實際互動消費，學習買布料的專業術語以及認識各種成衣輔料，最後再結合手作體驗製做出專屬自己的收納袋，過程中不僅能瞭解臺南的紡織產業、西市場特色文化，還能自己動手作，帶回自己的紀念品，內容相當豐富。

台南市府指出，今年度台灣設計展即將在10月底開展，其中一個展區便是在西門公有零售市場舉辦，期待透過西市場小旅行活動打開序幕，參與者能搶先進到該場域，更加深入地瞭解台南這座城市的獨特風情和歷史故事。

經發局長林榮川說，西市場歷史相當悠久，這裏曾經是南台灣最大的菜市場，最鼎盛時期市場的2樓還曾經有著高級的西餐廳，這些歷史脈絡現在還能在建築特色上看見，市場即將於今年重新開放，透過小旅行方式先行認識到市場風貌，是個很難得的體驗。

市場處長王俊博表示，西市場有別於一般市場，除了提供生鮮蔬果販購外，還提供布料輔料買賣，而後又衍生出了西門商場，這場活動中參與者不僅能認識西市場的建築與生活軌跡，還能瞭解到布市貿易的小知識，以及布料創作的樂趣。