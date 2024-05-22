公園照明不足如恐怖片場景 嘉市議員：不要讓孩子摸黑玩樂

嘉市35座公園密度最高且還將增加，有市議員今質詢說許多公園明顯照明不足，實地赴10處公園勘查，發現半數公園遊具區域照明嚴重不⾜，孩⼦在視線不清的狀況下玩耍會衍伸安全疑慮，且公園陰暗也恐怕成為治安死⾓。市府建設處表示，將於1月內檢視、改善。

議員郭定緯質詢表⽰，有家長陳情公園遊具區域燈光昏暗，有時吃完晚餐到公園散步、遊玩，都被⿊漆漆的公園嚇到不敢進⼊，甚⾄還有家⾧需要⽤⼿機照燈讓孩⼦遊玩。

他實際勘查嘉義公園、長榮公園、文昌公園、南田公園、崇文公園、中正公園、友忠公園、番仔溝公園、興嘉公園、港坪運動公園共10處公園，發現半數公園遊具區域照明不⾜。

像百年嘉義公園的石質太空城堡夜間照明完全不⾜，若是因為缺少照明，造成孩子撞倒，後果無法想像，城堡的2樓內部昏暗，沒有投射燈向內照，極有可能成為城市治安的暗角。文昌公園、南田公園、港坪公園完全沒有照明設備，一片黑漆漆，尤其公園種植許多樹⽊，多樹的環境在晚上光線更昏暗，已接近伸手不見五指程度，快樂的公園進⼊夜晚卻成為恐怖⽚場景。市府應儘快增設照明系統，才能讓孩子玩得開⼼、家長放心。

郭定緯質疑建設處目前有幾件因公園遊具受傷的國賠案在進行，但卻沒有加強公園遊具的安全性，要求建設處增加公園遊具巡視頻率，以免造成意外發⽣；長榮公園獨⽊橋空隙太大、攀繩鬆脫。南田公園翹翹板陽光下有如鐵板燒。後湖公園遊具區與步道竟有24公分落差。文化公園遊具多處螺絲裸露，宛如電影「絕命終結站」，⽊製圍欄壞掉，也沒有看到任何警告標誌和封鎖線。嘉義公園的太空城堡，2樓區域聲音阻隔、沒有照明設備，恐會成為治安的死角。

市府建設處表示，會派員於一個月內檢視評估各公園兒童遊戲場照明問題，並與協力廠商研議檢討，用加強照度、增加燈具照明、監示器、警示標語等方案辦理，以提升公園遊具使用安全。