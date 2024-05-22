打造30分鐘生活圈 台南、嘉義聯手爭取台37線延伸至新營

台南溪北地區居民多前往嘉縣太保的嘉義站搭車，地方多年前爭取高鐵軌道下方台37線從嘉義延伸至新營地區，當時國發會以效益不大打回票，嘉縣立委蔡易餘上月又向交通部爭取，縣府表示著手盤整與規畫；南市有議員今質詢說，台積電宣布在嘉義科學園區設先進封裝廠，可打造30分鐘共同生活圈，是延伸契機；市府表示，已在南方治理平台會議與嘉縣府共同提案。

高鐵台南站因位在南端歸仁，南市溪北地區多利用高鐵嘉義太保站，目前大新營地區旅客開車前往，多走國一或南85線後壁菁寮外環道，從嘉義縣道167線鹿草接37線高鐵橋下兩側道路，地方多年來爭取高鐵橋下兩側道路自鹿草開闢至新營區台一線，估計12.5點公里，但一直沒有下文。

民進黨議員沈家鳳說，賴清德總統上任，520新政局，賴總統曾與地方會談要台南「勇敢造夢」，在六都中最落後須迎頭趕上，嘉縣積極爭取高鐵下方台37線延伸至新營甚至連接南科、橋科，台南市也要積極爭取，以串聯西部科技廊帶。

國民黨議員蔡育輝也認為，地方爭取多年，可視為新闢高鐵橋下快速道路，能均衡溪北區域發展，打造嘉南共榮圈，且從南科經驗來看，相關道路等公共建設若能提早到位，更能降低更多社會成本，且越晚開闢恐經費越高。

民進黨立委賴惠員也說，新營現有公共設施完善，國圖南館等重大建設明年底完工，絕對會帶動更多高科技人才居住，她未來也會持續爭取，補足改善大新營交通最後一哩路。