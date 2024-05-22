快訊

被性侵後傳LINE說愛你？林姿妙兒不忍了 控前女友說謊

中捷砍人醫專男移送畫面曝 父：兒20歲為自己負責「我對傷者負責」

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

打造30分鐘生活圈 台南、嘉義聯手爭取台37線延伸至新營

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導
台南市和嘉義縣透過南方治理平台聯手爭取，台37高鐵橋下從嘉義鹿草延伸至新營，可打造30分鐘生活圈。記者謝進盛／攝影
台南市和嘉義縣透過南方治理平台聯手爭取，台37高鐵橋下從嘉義鹿草延伸至新營，可打造30分鐘生活圈。記者謝進盛／攝影

台南溪北地區居民多前往嘉縣太保的嘉義站搭車，地方多年前爭取高鐵軌道下方台37線從嘉義延伸至新營地區，當時國發會以效益不大打回票，嘉縣立委蔡易餘上月又向交通部爭取，縣府表示著手盤整與規畫；南市有議員今質詢說，台積電宣布在嘉義科學園區設先進封裝廠，可打造30分鐘共同生活圈，是延伸契機；市府表示，已在南方治理平台會議與嘉縣府共同提案。

高鐵台南站因位在南端歸仁，南市溪北地區多利用高鐵嘉義太保站，目前大新營地區旅客開車前往，多走國一或南85線後壁菁寮外環道，從嘉義縣道167線鹿草接37線高鐵橋下兩側道路，地方多年來爭取高鐵橋下兩側道路自鹿草開闢至新營區台一線，估計12.5點公里，但一直沒有下文。

民進黨議員沈家鳳說，賴清德總統上任，520新政局，賴總統曾與地方會談要台南「勇敢造夢」，在六都中最落後須迎頭趕上，嘉縣積極爭取高鐵下方台37線延伸至新營甚至連接南科、橋科，台南市也要積極爭取，以串聯西部科技廊帶。

國民黨議員蔡育輝也認為，地方爭取多年，可視為新闢高鐵橋下快速道路，能均衡溪北區域發展，打造嘉南共榮圈，且從南科經驗來看，相關道路等公共建設若能提早到位，更能降低更多社會成本，且越晚開闢恐經費越高。

民進黨立委賴惠員也說，新營現有公共設施完善，國圖南館等重大建設明年底完工，絕對會帶動更多高科技人才居住，她未來也會持續爭取，補足改善大新營交通最後一哩路。

台南市府指出，2020年提案計畫在台37線兩側各興建10公尺寬道路，路徑橫跨鐵路、國道1號、台82線及八掌溪，評估總經費約85億元，工期約7至9年，因應台積電在南科、橋科設半導體晶片製造廠，未來在嘉義設先進封裝廠，將形成完整科技S廊帶，已提報南方治理平台會議，與嘉義縣政府共同推動台37線延伸案，並向交通部公路局爭取建設，讓台南嘉義生活圈更加繁榮。

台南市和嘉義縣透過南方治理平台聯手爭取，台37高鐵橋下從嘉義鹿草延伸至新營，可打造30分鐘生活圈。記者謝進盛／攝影
台南市和嘉義縣透過南方治理平台聯手爭取，台37高鐵橋下從嘉義鹿草延伸至新營，可打造30分鐘生活圈。記者謝進盛／攝影

台南 嘉義 高鐵

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭遭批進度停滯 鐵道局澄清：絕無延宕

端午連假購票踴躍！高鐵再加開5班車 24日開放訂位

嘉義3綠委送梅粉酸黃國昌 藍委啖芭樂同歡

鄉親盼高鐵苗栗站增班 陳超明：已成功爭取每周加6班

相關新聞

前一天才通知開說明會 東山吉貝耍居民砲轟養雞場業者偷襲

台南市東山吉貝耍日前傳出周遭至少有5場養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，養雞業者今上午在當地開說...

花錢徵收土地開路卻「不通」 南市議員批：不可思議

台南市議員邱昭勝上午在議會總質詢指出，市府花大錢徵收安南區和安橋二旁防汛道路用地，結果卻成「盲段」無法通行，感到不可思議...

公園照明不足如恐怖片場景 嘉市議員：不要讓孩子摸黑玩樂

嘉市35座公園密度最高且還將增加，有市議員今質詢說許多公園明顯照明不足，實地赴10處公園勘查，發現半數公園遊具區域照明嚴...

打造30分鐘生活圈 台南、嘉義聯手爭取台37線延伸至新營

台南溪北地區居民多前往嘉縣太保的嘉義站搭車，地方多年前爭取高鐵軌道下方台37線從嘉義延伸至新營地區，當時國發會以效益不大...

闊別9年全新策展 台南原英商德記洋行27日起閉館

台南市定古蹟安平樹屋暨原英商德記洋行，曾位處安平海景第一排，見證台南在世界貿易網絡與國際交流的歷史樣態，德記洋行目前以聚...

台南德記洋行新展9月登場 5月27日起閉館更展

台南市定古蹟英商德記洋行現有常設展已展出9年，文化局策辦新展預計於9月開展，將於27日起閉館進行卸布展作業，安平樹屋與朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。