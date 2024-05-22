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花錢徵收土地開路卻「不通」 南市議員批：不可思議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員邱昭勝上午在市政總質詢表示，安南區和安橋二旁防汛道路用地，花大錢徵收土地，但南側道路竟然雙向不通，太不可思議。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員邱昭勝上午在市政總質詢表示，安南區和安橋二旁防汛道路用地，花大錢徵收土地，但南側道路竟然雙向不通，太不可思議。記者吳淑玲／翻攝

台南市議員邱昭勝上午在議會總質詢指出，市府花大錢徵收安南區和安橋二旁防汛道路用地，結果卻成「盲段」無法通行，感到不可思議；水利局表示，主要是有私有地主不同意徵收，也很想打通，將持續溝通外；另也會考量交通現況及住戶意見，評估防汛道路設置引道銜接工明路。

邱昭勝說，這條防汛道路寬約4公尺，路長雖僅僅只有2、300公尺，但當初徵收的土地價格每坪高達十幾萬元，農地每坪也要2、3萬元，道路工程完工後，路卻不通，這實在無法交代。且和安橋南側河段防汛道路並未直接銜接至和安橋，若車輛突然衝出來，也很危險。

水利局長邱忠川表示，和安橋北邊道路有通，但南邊道路有一間工廠是私有地，因地主不同意被徵收將道路打通，六塊寮排水有好幾公里，盲段才約2、300公尺不通，會再努力想辦法再跟地主協商溝通。

水利局指出，和安橋位於工明路跨越六塊寮排水，有關六塊寮排水整治，目前安南區段用地已全部徵收完成，整治工程分為3標持續施工中，其中工明路和安橋至台江大道總頭橋間河段已完工，除河道拓寬新建護岸外，兩側設置約4米寬防汛道路，作為防汛及搶險運輸之用，為堤防之一部分。

邱昭勝也提到，安和路五段84巷路口至安昌路的路旁的排水溝，已是50年設施，導致已有部分塌陷，溝內積滿厚厚的油漬影響排水，每年都需要抽油漬，安和路是安南區門面，鄰近安南醫院，未來亞太棒球村啟用後，也是很重要的生活圈，請市府編列經費重建該水溝。

台南 水利局 溝通

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