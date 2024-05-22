快訊

被性侵後傳LINE說愛你？林姿妙兒不忍了 控前女友說謊

中捷砍人醫專男移送畫面曝 父：兒20歲為自己負責「我對傷者負責」

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

闊別9年全新策展 台南原英商德記洋行27日起閉館

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市定古蹟原英商德記洋行目前以聚焦洋行貿易規畫的常設展為主，但該展已有9年未更動，文化局今年決定更換新展，德記洋行將從27日起閉館，預計9月前重新開放。圖／南市文化局提供
台南市定古蹟原英商德記洋行目前以聚焦洋行貿易規畫的常設展為主，但該展已有9年未更動，文化局今年決定更換新展，德記洋行將從27日起閉館，預計9月前重新開放。圖／南市文化局提供

台南市定古蹟安平樹屋暨原英商德記洋行，曾位處安平海景第一排，見證台南在世界貿易網絡與國際交流的歷史樣態，德記洋行目前以聚焦洋行貿易規畫的常設展為主，但該展已有9年未更動，文化局決定更換新展，德記洋行將從27日起閉館，預計9月前重新開放。

文化局表示，德記洋行現有常設展「與世界連線－打開安平時光寶盒」，自2015年展出迄今已9年，主要介紹洋行緣起、貿易航運路線及交易行為等，此次換展將呈現安平自1865年開港通商，洋行設立貿易據點的歷程，同時也著重當時洋行與在地商人的日常生活、洋行運作結構、貿易方式等。

文化局提到，為帶給民眾煥然一新，同時將在地文化向下扎根，新的常設展將打造親子互動展間，加入多媒體互動體驗，塑造情境式的學習氛圍，讓更多年齡層的民眾可深入認識台南及安平的貿易歷史，擁有不一樣的文化觀光體驗。

安平樹屋暨原英商德記洋行為台南觀光勝地，每到周末假日平均可吸引約3000人次遊客參觀，遊客可把握閉館前最後開放的周末假期；文化局也說，德記洋行雖自27日起閉館進行卸佈展作業，不過，同園區內的安平樹屋、朱玖瑩故居等，在換展期間仍會常態開放參觀，歡迎民眾可踴躍蒞臨。

古蹟 台南 文化局

延伸閱讀

台北戲劇獎「10人評審」 湧160人報名怎選？文化局回應了

賴清德一手推動「福爾摩沙遊艇酒店」 國宴在此如政績延續

520國宴首度移師台南 近7百名警力進駐嚴控…藍營有動作

賴清德就職暖身台南安平湧人潮 地方憂衝擊交通及學生溫書

相關新聞

前一天才通知開說明會 東山吉貝耍居民砲轟養雞場業者偷襲

台南市東山吉貝耍日前傳出周遭至少有5場養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，養雞業者今上午在當地開說...

花錢徵收土地開路卻「不通」 南市議員批：不可思議

台南市議員邱昭勝上午在議會總質詢指出，市府花大錢徵收安南區和安橋二旁防汛道路用地，結果卻成「盲段」無法通行，感到不可思議...

公園照明不足如恐怖片場景 嘉市議員：不要讓孩子摸黑玩樂

嘉市35座公園密度最高且還將增加，有市議員今質詢說許多公園明顯照明不足，實地赴10處公園勘查，發現半數公園遊具區域照明嚴...

打造30分鐘生活圈 台南、嘉義聯手爭取台37線延伸至新營

台南溪北地區居民多前往嘉縣太保的嘉義站搭車，地方多年前爭取高鐵軌道下方台37線從嘉義延伸至新營地區，當時國發會以效益不大...

闊別9年全新策展 台南原英商德記洋行27日起閉館

台南市定古蹟安平樹屋暨原英商德記洋行，曾位處安平海景第一排，見證台南在世界貿易網絡與國際交流的歷史樣態，德記洋行目前以聚...

台南德記洋行新展9月登場 5月27日起閉館更展

台南市定古蹟英商德記洋行現有常設展已展出9年，文化局策辦新展預計於9月開展，將於27日起閉館進行卸布展作業，安平樹屋與朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。