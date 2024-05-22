闊別9年全新策展 台南原英商德記洋行27日起閉館

台南市定古蹟安平樹屋暨原英商德記洋行，曾位處安平海景第一排，見證台南在世界貿易網絡與國際交流的歷史樣態，德記洋行目前以聚焦洋行貿易規畫的常設展為主，但該展已有9年未更動，文化局決定更換新展，德記洋行將從27日起閉館，預計9月前重新開放。

文化局表示，德記洋行現有常設展「與世界連線－打開安平時光寶盒」，自2015年展出迄今已9年，主要介紹洋行緣起、貿易航運路線及交易行為等，此次換展將呈現安平自1865年開港通商，洋行設立貿易據點的歷程，同時也著重當時洋行與在地商人的日常生活、洋行運作結構、貿易方式等。

文化局提到，為帶給民眾煥然一新，同時將在地文化向下扎根，新的常設展將打造親子互動展間，加入多媒體互動體驗，塑造情境式的學習氛圍，讓更多年齡層的民眾可深入認識台南及安平的貿易歷史，擁有不一樣的文化觀光體驗。

安平樹屋暨原英商德記洋行為台南觀光勝地，每到周末假日平均可吸引約3000人次遊客參觀，遊客可把握閉館前最後開放的周末假期；文化局也說，德記洋行雖自27日起閉館進行卸佈展作業，不過，同園區內的安平樹屋、朱玖瑩故居等，在換展期間仍會常態開放參觀，歡迎民眾可踴躍蒞臨。