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高壓電纜斷裂引火燒毀茶樹 嘉縣農民向台電求償

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉縣梅山鄉瑞峰村台電高壓電纜日前斷裂掉落茶園引發火警燒毀茶樹，茶農一度向台電求償未果；台電說，第一線人員處理態度草率，今天已再聯絡茶農，將現場了解損害狀況賠償。

梅山鄉瑞峰村鍾姓茶農日前透過LINE群組發布訊息，因台電高壓電纜維護疏忽，造成電纜斷裂掉落他的茶園引起火災，導致茶樹嚴重受損向台電求償，台電人員稱屬天然災害無法賠償，讓他相當不滿。

鍾姓茶農說，這種回應分明就是在欺負老百姓，若是當時有人在茶園工作或採茶，後果恐怕不堪設想。

對此台電嘉義區處發布聲明指出，4月27日中午11時4分「奮起S/S JX24」饋線跳脫，奮起服務所接獲通報後立即派員搶修，斷線後高壓線路造成鄰近茶園起火受損。

台電表示，案發後已向茶園承租人說明致歉，原本承租人表示受損面積尚不影響茶葉種植，不追究賠償責任，但後續因茶園地主及承租人向台電表示茶樹枯萎死亡影響收成，今天已聯繫對方洽談賠償事宜。

台電 嘉義 茶葉 農民

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