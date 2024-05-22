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台南德記洋行新展9月登場 5月27日起閉館更展

中央社／ 台南22日電
台南市定古蹟原英商德記洋行目前以聚焦洋行貿易規畫的常設展為主，但該展已有9年未更動，文化局今年決定更換新展，德記洋行將從27日起閉館，預計9月前重新開放。圖／南市文化局提供
台南市定古蹟原英商德記洋行目前以聚焦洋行貿易規畫的常設展為主，但該展已有9年未更動，文化局今年決定更換新展，德記洋行將從27日起閉館，預計9月前重新開放。圖／南市文化局提供

台南市定古蹟英商德記洋行現有常設展已展出9年，文化局策辦新展預計於9月開展，將於27日起閉館進行卸布展作業，安平樹屋與朱玖瑩故居在換展期間仍常態開放參觀。

台南市文化局新聞稿指出，英商德記洋行現有常設展「與世界連線－打開安平時光寶盒」，自2015年展出，主要聚焦洋行貿易主題，介紹洋行緣起等，此次換展將重新呈現安平自1865年開港通商，洋行紛紛到此設立貿易據點歷程，內容著重當時洋行與在地商人日常生活、洋行運作結構、貿易方式。

文化局指出，新常設展特別打造親子互動展間，加入多媒體互動體驗，塑造情境式的學習氛圍，讓民眾更深入認識台南及安平貿易歷史，帶給民眾煥然一新感受及優質文化觀光體驗。

文化局指出，與英商德記洋行同在一園區的安平樹屋與書法家朱玖瑩故居，更展期間仍開放參觀，安平樹屋位在洋行後方，過去是洋行倉庫，因荒廢後被生命力旺盛的榕樹寄生，形成特有樹中有屋、屋中有樹奇景，深受旅客喜愛。

文化局指出，朱玖瑩故居位在安平樹屋旁，朱玖瑩曾獲國家文藝獎特殊貢獻獎，館內展示朱玖瑩書法作品，以運用楷書、行書、草書等不同字體所寫出心經，值得細細品味，園區內還有樹屋咖啡館，可以品嚐咖啡及蜷尾家霜淇淋等，享受悠閒時光。

古蹟 台南 文化局

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