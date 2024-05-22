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前一天才通知開說明會 東山吉貝耍居民砲轟養雞場業者偷襲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
養雞業者昨通知今上午在台南東山吉貝耍開說明會，居民砲轟偷襲，高舉白紙抗議。記者謝進盛／攝影
養雞業者昨通知今上午在台南東山吉貝耍開說明會，居民砲轟偷襲，高舉白紙抗議。記者謝進盛／攝影

台南市東山吉貝耍日前傳出周遭至少有5場養雞場將進駐，上月近300人前往養雞場工地拉布條強力抗爭，養雞業者今上午在當地開說明會，不少居民稱昨才得知，質疑業者作法「偷襲」根本沒誠意，說明會砲聲隆隆，業者稱遭外界誤解。

台南東山區吉貝耍部落以西拉雅族「阿立母」夜祭聞名，近來有業者陸續在周遭申設5座大型養雞場，據知，每場雞隻飼養規模7萬至3萬隻，其中1座已完成，另座興建中，雖然現代化水簾式密封式設施，但居民仍不心安，約300人上月21日包圍養雞場工地抗議，質疑事前未開說明會、也未取得部落諮商同意，誓死抗爭到底。南市農業局表示，已核准2座養雞場，其餘3座將不會發放容許執照。

「昨傍晚臨時通知今早要開說明會，根本來不及！」、「我們需要的如何守護吉貝耍永續的環境，而不是回饋金！」說明會今早10點在當地東山東河里活動中心舉行，會場湧入逾百名鄉親，大都以年老長輩居多，現場鼓譟台下怒斥業者「偷偷來」。

養雞業者私下說，原上周日要開說明會，但獲知居民們外出參訪活動，後來調整至今天，對於遭居民抨擊「偷襲」，業者說過程有誤會被誤解，且強調養雞場沒有臭味，符合法令需求，歡迎居民一起監督。

一名退休公務員發言認為，業者申請的這兩座養雞場，都在位於嘉南大圳旁優良農業區而非旱地，根本不應該用來該養雞場，也看不到相關會勘紀錄，到底當初當有無實質審查？

這名退休公務員說，他不是反對設養雞場，而是地點不當，建議可在附近找一般旱地，甚至可結合吉貝耍部落西拉雅族「阿立母」夜祭特色，帶動地方觀光發展。

「為何昨天才通知？這根本是偷襲！」世居當地的西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤說，多數居民都是昨傍晚才知道今早要開說明會，自救會忙到今凌晨1、2點，不少人要上班上學，根本無法參加。

段洪坤認為，應該提早讓居民知道，也能溝通化解相關疑慮，匆促前一天通知，業者作法可議。

段洪坤也拉高分貝說，不少吉貝耍居民私下也都接到一些人士請託疏通，他表示，上月前往抗爭鄉親逾300人，今在場百餘人根本無法代表所有人意見，任何決議一切以自救會為主而非個人。他問台下的吉貝耍鄉親稱「咱吉貝耍甘有欠錢？！」鄉親們今天來開會不是要回饋金就要葬送吉貝耍環境，更不是要談回饋金，也希望吉貝耍鄉親要團結，請業者拿出具體誠意。

與會東山區公所人員說，經查這2場養雞場申請作業程序都沒有問題，也依法現勘實質審查，相關會勘紀錄，若鄉親有疑慮也可調閱提供。

西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤（左一）說，臨時通知今天開說明會，完全沒有誠意，要求業者拿出具體作法。記者謝進盛／攝影
西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤（左一）說，臨時通知今天開說明會，完全沒有誠意，要求業者拿出具體作法。記者謝進盛／攝影
現場湧入近百名鄉親，質疑業者作法匆促。記者謝進盛／攝影
現場湧入近百名鄉親，質疑業者作法匆促。記者謝進盛／攝影

台南 西拉雅族

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