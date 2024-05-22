柑橘類保險開賣 嘉縣農民最低自付保費2成

農業部即日起推出113年度柑橘保險，投保補助保險費50%，每公頃以新台幣3萬元為上限，嘉縣府另外補助30%，每公頃以1萬8000元為上限，嘉縣農民最低僅須自付20%保費即可獲得保障。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，農業部和明台產物保險合作推出113年度「明台產物風速參數柑橘保險」，保險期間起始日為投保日加計10天，到期日統一為114年5月1日0時止。

農業處提醒有意投保農民，即日起至5月31日至土地所在地農會或明台產險公司，檢附地籍謄本、地籍圖、土地使用同意書或租約辦理投保。

農業處說，113年柑橘保險承保品項為桶柑、茂谷柑、椪柑、柳橙，嘉義縣承保鄉鎮為竹崎鄉、大林鎮、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉。

農業處指出，當交通部中央氣象署竹崎氣象站在颱風期間測得最大陣風蒲福風級8級以上即符合賠付條件，保險期間不限理賠次數，累計至保險金額為止。