公私守護龍崎牛埔地質公園 里山之美與永續發展

台南市政府國土計畫審議專案小組已提案將龍崎牛埔地質公園及自然保留區，劃設為國保第1、2類，在守護生態美地上有進一步行動，而台南社大長期在此調察、紀錄生態、地質變異以及居民的投入，乃至周邊吃喝玩樂，呈現里山之美，也成為教育、導覽最佳素材。

林務署已補助台南規畫龍崎牛埔惡地地質公園及自然保留區的經費，目前正進入招標等相關作業，預計明年完成規畫，然後執行。台南社大研究發展學會也將在6月2日於台江文化中心B1多功能教室，舉辦龍崎地質公園周邊里山發展潛力與調查成果論壇，除發表多年來的調查與記錄成果，並邀請官員、專家學者評論，提出目前發展所面臨瓶頸的解決之道與未來發展方向的建議，公私協力守護生態美地。

台南社大研究員晁瑞光表示，龍崎牛埔惡地地質公園及自然保留區的發起、設置到目前的規畫，看到了市府及相關單位的努力，整個目標朝正向發展；這麼多年來台南社大在此區做了許多調查及紀錄，除了物種還有地質變異以及居民的投入和彰顯里山的淺山農村生活，大家愛著這塊地、保護這塊地，也守護此片寶地。

龍崎牛埔地質公園及自然保留區是這裡的核心區，而吃喝玩樂除了在附近社區，也擴及到關廟、左鎮，呼應了林務署推動的里山計畫，進而能永續發展，包含教育、生態與觀光等。晁瑞光說，兩年來已開始為永續發展而努力，許多老師、學員創意發想，成大科藝所學生也創作VR虛擬實境，都將在論壇呈現。

龍崎牛埔惡地地質公園及自然保留區的發展也會遇到瓶頸，而目前的進度與未來發展的期待都是市民所關心，晁瑞光希望透過論壇釋疑、提出解決辦法，也請學者成大測量系教授景國恩就社大所做的地質變異調查做評論，進而能成為教育及導覽解說的材料。

想知道龍崎牛埔惡地地質公園及自然保留區這裡有什麼特殊？ 周邊有什麼精彩？ 政府單位目前在這裡的進度如何？ 去哪看美景？ 去哪吃東西？ 去哪走踏聽鳥叫看地景？ 一般公民、老師可以在這做什麼？都可以經由論壇獲得了解。線上報名（https://www.beclass.com/rid=284d87a6638b1f4761e2）。