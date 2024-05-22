快訊

台梵關係將生變？梵蒂岡：盼在中國派設常駐代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防堵登革熱 雲嘉成立聯防小組

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣政府和雲林縣政府組登革熱疫情區域聯防小組，嘉縣長翁章梁（右）、雲林副縣長謝淑亞（左）昨簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府和雲林縣政府組登革熱疫情區域聯防小組，嘉縣長翁章梁（右）、雲林副縣長謝淑亞（左）昨簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影

夏季登革熱疫情逐漸升溫，嘉義縣政府和雲林縣政府共組登革熱疫情區域聯防小組，嘉縣長翁章梁、雲林副縣長謝淑亞昨簽署合作備忘錄，也在嘉縣大林鎮朝傳宮舉辦首次疫情區域聯防實兵演練，出動車輛及機具化學噴藥清消。衛福部疾管署指出，發生狀況就互助合作，更有效控制登革熱擴散。

嘉縣和雲林未來將共享藥物、噴槍、快篩試劑等物品及疫情資訊通報，且疫情爆發時瞬間工作量增多，也會互相支援人力協助防疫。

翁章梁表示，嘉縣去年發生241起登革熱病例，今年1月也有1例因到外縣市遭傳染，防治工作不能局限於縣市界限，除了公所在第1線防疫，也須與鄰近縣市緊密合作，才能在出現病例時，互相支援迅速應對。

謝淑亞說，蚊子會移動，人也會移動，嘉義梅山、雲林古坑的民眾經常往來互動，且蚊子在水中產卵1次上百顆，防止疫情擴大難度很高，雲林去年6月30日發現首起登革熱病例，最後靠氣候入冬才趨緩，盼養成巡倒清消好習慣。

疾管署技正劉慧蓉見證兩縣簽合作備忘錄，她說，盼透過登革熱區域聯防，更有效控制登革熱擴散。

快篩試劑 疫情 疾管署 登革熱 翁章梁 蚊子 衛福部 謝淑亞 雲林

延伸閱讀

夏季登革熱疫情逐漸升溫 雲嘉成立登革熱區域聯防小組

「畢業」前訪宮廟 蔡英文：感謝嘉義人16年支持

嘉義縣國小附幼師生比調降 幼教師一人照顧5名幼兒

影／嘉義嘉應廟「衝水路、迎客王」 蔡易餘也下水了

相關新聞

台南四草開發案衝擊生態 議員：快止損

台南台江國家公園擁豐富濕地生態，安南區大眾廟旁紅樹林的綠色隧道有「台版亞馬遜河」之譽，但有業者正在周邊開闢6公頃多度假村...

新聞眼／只顧開發 誰來守住「台版亞馬遜河」

台南四草鹽田段興建度假村案緊鄰台江國家公園的生態保護區，是國家公園中管制最嚴格的區域，開發後恐影響保護區內黑面琵鷺、高蹺...

嘉市議員遇襲扯出施壓烏龍 警分局長議會道歉

嘉義市議員林煒軒1月間遭逼車襲擊，檢方日前起訴5名嫌犯。議員張敏琪昨質詢說，案發後傳出她致電到派出所施壓，林還對媒體放風...

防堵登革熱 雲嘉成立聯防小組

夏季登革熱疫情逐漸升溫，嘉義縣政府和雲林縣政府共組登革熱疫情區域聯防小組，嘉縣長翁章梁、雲林副縣長謝淑亞昨簽署合作備忘錄...

四草綠色隧道旁建渡假村衝擊環境 南市府：把關旅館登記證

台南市四草逸水立渡假村開發案，被居民罵影響生態環境，飯店建物讓綠色隧道也變色，市議員蔡麗青今質詢時要求市府止損，保護美麗...

夏季登革熱疫情逐漸升溫 雲嘉成立登革熱區域聯防小組

夏季登革熱疫情逐漸升溫，嘉義縣和雲林縣今天共組登革熱疫情區域聯防小組，嘉義縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞在衛生福利部疾病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。