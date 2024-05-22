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防堵登革熱 雲嘉成立聯防小組
夏季登革熱疫情逐漸升溫，嘉義縣政府和雲林縣政府共組登革熱疫情區域聯防小組，嘉縣長翁章梁、雲林副縣長謝淑亞昨簽署合作備忘錄，也在嘉縣大林鎮朝傳宮舉辦首次疫情區域聯防實兵演練，出動車輛及機具化學噴藥清消。衛福部疾管署指出，發生狀況就互助合作，更有效控制登革熱擴散。
嘉縣和雲林未來將共享藥物、噴槍、快篩試劑等物品及疫情資訊通報，且疫情爆發時瞬間工作量增多，也會互相支援人力協助防疫。
翁章梁表示，嘉縣去年發生241起登革熱病例，今年1月也有1例因到外縣市遭傳染，防治工作不能局限於縣市界限，除了公所在第1線防疫，也須與鄰近縣市緊密合作，才能在出現病例時，互相支援迅速應對。
謝淑亞說，蚊子會移動，人也會移動，嘉義梅山、雲林古坑的民眾經常往來互動，且蚊子在水中產卵1次上百顆，防止疫情擴大難度很高，雲林去年6月30日發現首起登革熱病例，最後靠氣候入冬才趨緩，盼養成巡倒清消好習慣。
疾管署技正劉慧蓉見證兩縣簽合作備忘錄，她說，盼透過登革熱區域聯防，更有效控制登革熱擴散。
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