嘉市議員遇襲扯出施壓烏龍 警分局長議會道歉

嘉義市議員林煒軒1月間遭逼車襲擊，檢方日前起訴5名嫌犯。議員張敏琪昨質詢說，案發後傳出她致電到派出所施壓，林還對媒體放風聲此事，應道歉否則提告，警方也未說明清楚，另林煒軒指控全案是議員黃敏修教唆傷害但不起訴，讓她和黃無辜遭抹黑。對此，嘉市第1警分局長何明祥備詢時致歉，澄清與張敏琪無關。

林煒軒回應，「我從未指名任何政治人物施壓員警，我當時僅轉述林姓嫌犯佯稱某議員名義送檳榔，若該轉述用字造成民眾誤解，或使任何人感到困擾，本人深表抱歉。」

張敏琪說，1月28日林煒軒遇襲案，當時傳出議員張敏琪打電話到派出所關心，還派人送菸、送檳榔？警方查明並沒有這回事，但分局長在議會調查小組報告上並沒有對此再次說明；她也質疑送檳榔等情形是派出所員警洩出，林煒軒未查證就透露給媒體，辦案過程顯有瑕疵。

張敏琪也說，黃敏修挨告不起訴，還有另名議員郭定緯則因起訴書誤植內容被扯入，檢方事後有澄清，一度造成郭的困擾，至此此案牽扯3名議員，現議員都擔心何時會被調查。

何明祥說，當時送菸、檳榔的男子自稱是受議員之託，事後有再查問，該男子說是為了方便出入派出所才這樣說，警方有發新聞稿澄清「沒有議員打電話關心」；對於造成議員困擾，何明祥備詢時再鞠躬向張敏琪道歉。竹園派出所長黃涵成說，會再教育派出所同仁不可任意透露調查中的相關內容。