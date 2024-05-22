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台南四草開發案衝擊生態 議員：快止損

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南安南區四草綠色隧道東北側正興建度假村，遊綠色隧道時，建築物矗立在旁，神秘叢林美景失色。圖／南市議員蔡麗青提供
台南安南區四草綠色隧道東北側正興建度假村，遊綠色隧道時，建築物矗立在旁，神秘叢林美景失色。圖／南市議員蔡麗青提供

台南台江國家公園擁豐富濕地生態，安南區大眾廟旁紅樹林綠色隧道有「台版亞馬遜河」之譽，但有業者正在周邊開闢6公頃多度假村，有議員昨質詢抨擊，矗立的飯店已破壞自然生態，天際線處成了飯店，市府應停止損害，並且協助復育，不要讓馳譽國際的美景消失。市府表示，立場是生態永續發展為優先，但也期望兼顧地方發展。

市長黃偉哲說，會就此開發案對生態、景觀、觀光及地方衝擊做了解，希望開發案是愈來愈亮，不是黯淡成為汙點。

開發單位逸水立旅營造表示，目前施工階段皆依當初環評內容，包含水質、土壤、生態及噪音等進行各類數據監測，避免開發衝擊及影響生態環境。

議員蔡麗青說，坐船進入綠色隧道，映入眼簾的不再是綠意盎然和豐富生態，而是矗立在水道前方的飯店，竹筏如觀光飯店的遊園船，且施工導致候鳥不來，魚類也減少，飯店旁就立著國家級濕地的招牌，相當諷刺，不知當時環評如何過關。

蔡麗青也說，整個景觀既已被破壞無法挽回，但是生態還可救，請相關單位立即研擬保護措施。

台南社大晁瑞光說，此開發案深受各界重視，居民希望是如東南亞海濱Villa美麗景觀，開發單位是知名公司，更有責任負起示範作用，兼顧觀光、生態並帶動觀光發展。

市府觀旅局說，將審慎檢視開發計畫、環評、出流計畫都確實完成，才會核發旅館登記證，另將邀集現勘，由業者針對環評、都市設計等問題做詳細說明；都發局指出，都市設計審議有要求基地內建築物退縮、降低高度加強植栽遮蔽的方式，降低影響四草綠色隧道天際線。

農業局指出，旅館開發基地與四草保護區內黑面琵鷺棲息地，兩個地點直線距離約1.6公里，且基地非黑琵覓食區，評估對黑琵棲息影響小，持續關注；環保局表示，不定期加強環境稽查。

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