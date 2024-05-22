新聞眼／只顧開發 誰來守住「台版亞馬遜河」

台南四草鹽田段興建度假村案緊鄰台江國家公園的生態保護區，是國家公園中管制最嚴格的區域，開發後恐影響保護區內黑面琵鷺、高蹺鴴等鷸鴴科鳥類生態棲息地，即使環評通過也備受質疑，地方發展是好事，天際線不見將是遺憾，更不容成為生態的破口，地方上已敲響警鐘，亡羊補牢不能拖。

逸水立Villa渡假村開發案原被認為要進入第2階段環評，卻在第1階段就過關，業者在向居民說明時畫出結合生態、觀光的綠水模樣，居民都認為，台南四草未來也會有如印尼峇里島度假村美景。

不過，開工後施工噪音響起，車輛進出以及揚塵，居民發現候鳥變少了，而隨著主體建築飯店的興建，居民與遊客都感受到綠色隧道的景色在變，神秘的紅樹林水道不再神秘，「台版亞馬遜的美景不見了」，市議員蔡麗青昨重批，道出國家濕地旁開發之憂。

過去許多開發案，常會出現實際和所規畫有落差的情形，雖然逸水立渡假村還在施工中，所規畫的美麗景致要在完工後才能真實呈現，但不容質疑的是，遊河就可看到旁側不遠就是飯店，部分水道前方更矗立著大型水泥建築物，舊日靜謐中帶著神秘的四草綠色水道已減分，也是開發可能帶來的結局。

市府雖強調會盡起把關責任，都依規定及規畫去做，才會發給旅館登記證，並表示所核定的都市設計審議有要求降低建物高度並會以植栽遮蔽，降低影響四草綠色隧道天際線，但居民憂心仍在。

生態是四草最大觀光資源，市府除了須溝通說明，更應守護環境與生態，方能為永續發展做最佳把關。