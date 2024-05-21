在地特產包粽子 火燒蝦、芋頭肉粽口味獨特上網就能買

下個月就是端午節，民眾若想挑選有特色的粽子或伴手禮不妨上網看看，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推出「端午好禮電子採購型錄」，精選轄區內5家非營利民間團體的美食好物，有在地特色又能幫助社區發展，也有「阿嬤古早味」，讓人食指大動。

勞發署雲嘉南分署為協助在地產業發展、促進就業，以「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」輔導民間團體、社區發展協會傳承地方特色，包括雲林口湖、林內、古坑，台南將軍馬沙溝、南市安安社會福利發展協會等，都開發出應景的端午節產品。

南市沿海漁民會出海捕撈火燒蝦，做成料理或製成蝦乾入菜，台南將軍馬沙溝社區發展協會就推出「阿嬤古早味火燒蝦肉粽」，火燒蝦搭配鹹蛋黃、豬肉內餡，讓肉粽有了濃濃海味，雲林林內鄉烏塗社區本村物產合作社則開發「芋頭肉粽粽夏禮盒」，吃得到紮實芋頭塊。

雲林口湖鄉養殖烏魚聞名，金湖休閒農業發展協會「甘苦人黑米粽香餐盒」把粽子變成精緻餐盒，在地小農黑米、招牌控肉、鹹蛋、香菇、烏魚子超豐富，台南市安安社會福利發展協會的「櫻花蝦鹹米香」，鹹香味很「涮嘴」，還有雲林縣古坑鄉大埔社區發展協會的「大埔青草膏」，驅蟲防蚊止癢攜帶方便。