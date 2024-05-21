嘉縣水上鄉舉辦首屆瓜瓜節 5月25日邀民眾一起「吃瓜」
嘉義縣水上鄉種植木瓜、哈密瓜、迷你西瓜等多種瓜類，鄉公所今年舉辦首屆水上瓜瓜節，5月25日在水上鄉舊公所停車場，邀在地專業瓜農設攤，展示多項創意料理，將提供千份以上瓜果免費試吃，並舉辦挑西瓜籽等5項趣味競賽。
鄉長林緗亭說，水上鄉土地面積69平方公里，農業耕地面積就占41平方公里，約有6成土地都在耕種，水上鄉智慧木瓜全國第一、胡瓜栽種全縣第一，還有Miniball迷你小西瓜、極光哈密光等知名水果，將邀集鄉內各式專業瓜類農民設攤，讓更多人認識水上的優質瓜果。
公所表示，為推廣水上鄉物產豐饒的特色農產，5月25日舉辦「吃瓜一路發」第1屆嘉義水上瓜瓜節，融入諧音梗「刮刮樂」設計主題，主視覺充滿喜氣感覺，當天消費滿百還能獲得「瓜瓜樂」1張，每人不限張數、張張有獎。
活動內容以「吃瓜」為主軸，與崇仁醫專師生合作，端出南瓜QQ奶茶、木瓜丁奶酪、絲瓜御品盒等多道創意料理，現場千份以上料理試吃限時免費發送；除此之外，也與嘉義家職餐飲管理科師生聯手舉辦舞台趣味競賽，推出木瓜大胃王、西瓜挑籽達人等5項競賽項目。
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