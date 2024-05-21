四草綠色隧道旁建渡假村衝擊環境 南市府：把關旅館登記證

台南市四草逸水立渡假村開發案，被居民罵影響生態環境，飯店建物讓綠色隧道也變色，市議員蔡麗青今質詢時要求市府止損，保護美麗生態環境。南市府表示，綠色隧道為南市靜貴的生態觀光資源，市府的立場是以生態永續發展為優先，但也期望能兼顧地方發展。

開發單位逸水立旅營造表示，目前施工階段都依當初環評內容，包含水質、土壤、生態及噪音等進行各類數據監測，避免開發衝擊及影響生態環境。

南市府觀旅局說，要在綠色隧道周邊設置旅館，都必須完成開發計畫、環評、出流計畫及開發單位承諾事項等，才能提出旅館設立登記申請，觀旅局將依法審慎檢視相關應辦事項都確實完成，才會核發旅館登記證。另，將邀集開發單位、台江國家公園、四草大眾廟及市府環保、都發、農業等單位現勘，由業者針對環評、都市設計等問題做詳細說明。

都發局指出，此案於2022年發布實施變更台南市安南區遊2（附）」遊樂區細部計畫（配合鹽田段528-2地號遊樂區開發計畫）書，並在2023年1月核定都市設計審議，開發內容除依規定留設公共設施用地外，並要求於基地內建築物退縮、降低高度加強植栽遮蔽的方式，降低影響四草綠色隧道天際線。

環保局說，此開發案的環評審查及監督主管機關為環境部，經環境部召開3次專案小組初審會議決議，環境部環境影響評估審查委員會議審查通過，環保局將在施工及營運期間不定期加強環境稽查，如發現違規依法告發。

農業局指出，旅館開發基地與四草保護區內黑琵棲息地，兩個地點直線距離約1.6公里，評估對黑琵棲息影響小，且基地非黑琵覓食區，對黑琵食源無影響，但之後將持續關注，避免因開發威脅黑面琵鷺生存。