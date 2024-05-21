夏季登革熱疫情逐漸升溫 雲嘉成立登革熱區域聯防小組

夏季登革熱疫情逐漸升溫，嘉義縣和雲林縣今天共組登革熱疫情區域聯防小組，嘉義縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞在衛生福利部疾病管制署技正劉慧蓉見證下簽署合作備忘錄，推動資源共享、宣導教育，也在大林鎮朝傳宮舉辦登革熱疫情區域聯防實兵演練，共同防範登革熱擴散。

翁章梁表示，登革熱具有致命風險，嘉義縣去年發生241例登革熱病例，今年一月也有1例因到外縣市遭傳染，因登革熱傳播與區域有密切關聯，防治工作不能僅局限於縣市界限，除了公所在第一線防疫，也必須與鄰近縣市緊密合作，才能在出現病例時，互相支援迅速應對。

謝淑亞說，區域聯防是防災的新觀念，嘉義梅山、雲林古坑的民眾經常往來互動，雲林縣去年6月30日發現首起登革熱病例，因為蚊子會移動，人也會移動，且蚊子在水中產卵一次上百顆，防止疫情擴大難度很高，最後靠氣候入冬才趨緩，盼民眾養成巡倒清消好習慣。

劉慧蓉指出，全台登革熱今年累積約240例，較往年同期數量增加，全球暖化使登革熱疫情升高，因雲嘉地理位置近、民眾互動密切，去年嘉縣首例確診病例在竹崎鄉，有雲林縣古坑鄉活動史，盼透過登革熱區域聯防，一旦發生狀況就互助合作，更有效控制登革熱擴散。