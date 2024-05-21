台南四草綠色隧道前方矗立飯店 居民憂台版亞馬遜河消失
台南市安南區大眾廟旁紅樹林綠色隧道有「台版亞馬遜河」之譽，市議員蔡麗青今天在市政總質詢上抨擊，因緊鄰魚塭正興建度假村，矗立的飯店已經破壞自然生態，原本棲息的鳥類不復見，連河裡的魚類也減少，天際線處成了飯店，要求市府介入了解，停止損害，並且協助復育，不要讓馳譽國際美景消失。
市長黃偉哲表示，會就此開發案對生態、景觀、觀光及地方衝擊做了解，如果此開發案是亮點，希望是愈來愈亮，不是變成黯淡成為汙點。
台南社大晁瑞光說，四草有國家級濕地，生態極為豐富，也因為如此，台江國家公園管理處的建築融入環境，毫不違和，且成為亮點，此開發案深受各界重視，居民也希望是如東南亞海濱 Vila美麗景觀，開發單位是知名公司，更有責任起示範作用，兼顧觀光、生態並帶動觀光發展。
蔡麗青今在施政總質詢指出，位在台江國家公園內的四草綠色隧道，包含附近魚塭等濕地，是國際級的溼地，卻蓋起渡假村，飯店旁邊就立著國家級溼地的招牌，相當諷刺，質疑環評是如何通過?
「除了中央，南市府也要負起相當的責任」，蔡麗青說，四草綠色隧道是台南重要的觀光資源自然生態，也是四草地區重要的觀光收入來源，照這種破壞的速度，原本充滿自然生態的美景將不復見。飯店尚未完成興建，觀光人潮還沒來，就已經先破壞了原本的觀光資源，「未蒙其利，先受其害」，蔡麗青表示，需要有人出來負責，並停止破壞生態環境的興建行為。
蔡麗青說，坐船進入綠色隧道，映入眼簾的不再是綠意盎然和豐富生態，而是矗立在水道前方的飯店，整條竹筏路線都可見飯店屹立在一旁，綠色隧道竹筏如觀光飯店的遊園船，已完全走調。她表示，整個景觀既已被破壞無法挽回，但是生態還可救，請相關單位立即研擬保護措施，不要為了一棟飯店犧牲掉最重要的環境，讓「台版亞馬遜」消失，請把珍貴的生態資產留給下一代。
此渡假村開發案於2020年6月間通過環評，業者承諾退縮12公尺開發且，並加強生態監測，將結合四草綠色隧道生態旅遊，吸引國內外旅客來此住宿。但因渡假村緊鄰台江國家公園的生態保護區，為國家公園中管制最嚴格的區域，環保人士擔心開發後影響保護區內黑面琵鷺、高蹺鴴等鷸鴴科鳥類生態棲地。
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