嘉市議員林煒軒遇襲案牽扯3議員 分局長議會列席道歉

嘉義市民進黨籍議員林煒軒今年1月間遭逼車製造糾紛襲擊案，檢方已將5名涉案人偵結起訴，但期間發生冒用議員張敏琪關心、送檳榔、議員黃敏修被提告、起訴書誤植議員郭定緯等事件，今天張敏琪要求一分局長何明祥、派出所長黃涵成列席備詢。對於誤傳議員電話關心，何明祥向張敏琪鞠躬道歉，加強員警教育。

張敏琪表示，今年1月28日議員林煒軒遇襲案，當時傳議員張敏琪打電話到派出所關心，還派人送菸、送檳榔？警方查明並沒有這回事，但是分局長在議會調查小組報告上並沒有對此再次說明。她個人無端被牽扯進該案被外界質疑感到無辜，事後相關涉案人已被移送，而她至今也沒有獲得道歉或說明？

她也質疑當時林煒軒在醫院即已知道這錯誤訊息未經查證即透露給媒體，也因為錯誤訊息，造成辦案方向一時偏差，「亂講話會害死人」，這員警後來擔任林煒軒隨扈，不是偵查不公開嗎，警方對於還在調查中的事件怎會透露出去，辦案過程顯有瑕疵。

張敏琪表示，會要求林煒軒道歉，不然將提告妨礙名譽。

因林煒軒有提告議員黃敏修涉及教唆傷害、妨害自由，欠缺直接及間接證據，因事證不足，檢方另為不起訴處分。

議員郭定緯係因為檢方起訴書誤植內容莫名其妙被牽扯，雖然檢方事後有澄清，但也一度造成郭定緯困擾。

張敏琪說，這件案子牽扯3名議員，現在議員都擔心何時會被調查。警方要好好教育員警，講話都是要負責任的，警方案辦辛苦、壓力大，但也要體諒無辜受傷的人痛苦心情。

一分局長何明祥表示，當時男子自稱是受議員之託送菸、檳榔，事後有再查問該男子，男子才說是為了方便出入派出所才這樣說，當時警方有發新聞稿澄清沒有議員打電話關心，對於造成議員困擾，何明祥鞠躬向張敏琪道歉。