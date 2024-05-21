「寺上好米」獲國際二星認證 大埤鄉農會要辦米食饗宴分享喜悅

雲林縣大埤鄉全年種植水稻面積近五千公頃，無論面積、產量均是全台最大米鄉，卻鮮為人知，近年鄉農會積極推廣產銷履歷、強化田間管理，推出「寺上好米」品牌，今年初獲得國際ITQI風味絕佳獎二星、雲林良品雙認證，讓在地好米一舉躍上國際舞台，本周六將在大埤酸菜文化舉辦米食饗宴，與民眾分享喜悅。

大埤鄉農會推廣「寺上好米」，將於本周六25日在大埤酸菜文化館8時舉辦農民節表揚活動及米食饗宴，現場將提供米食試吃，雲林縣長張麗善今天出席為「寺上好米」宣傳，她表示，「寺上好米」香Ｑ口感深受饕客好評，去年雲獲雲林神級滷肉飯冠軍指定用米，今年更陸續獲國際ITQI、雲林良品認證，搭配在地盛產酸菜料理，堪稱一絕。

大埤鄉農會總幹事吳昌遠表示，農民長期以來在縣府、農會等單位輔導下，在技術、田間管理上用心，種出優質稻米，應該要廣為人知，農會為此推出品牌米，一開始苦思品牌名稱，因在農會稻穀乾燥中心附近有一間將爺廟，為祈求神明庇佑，加上諧音有「世上好米」之意，便以「寺上好米」為名。