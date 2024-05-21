快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「寺上好米」獲國際二星認證 大埤鄉農會要辦米食饗宴分享喜悅

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣大埤鄉農會推出「寺上好米」品牌，今年初獲得國際ITQI風味絕佳獎二星、雲林良品雙認證，讓在地好米一舉躍上國際舞台。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉農會推出「寺上好米」品牌，今年初獲得國際ITQI風味絕佳獎二星、雲林良品雙認證，讓在地好米一舉躍上國際舞台。記者陳雅玲／攝影

雲林縣大埤鄉全年種植水稻面積近五千公頃，無論面積、產量均是全台最大米鄉，卻鮮為人知，近年鄉農會積極推廣產銷履歷、強化田間管理，推出「寺上好米」品牌，今年初獲得國際ITQI風味絕佳獎二星、雲林良品雙認證，讓在地好米一舉躍上國際舞台，本周六將在大埤酸菜文化舉辦米食饗宴，與民眾分享喜悅。

大埤鄉農會推廣「寺上好米」，將於本周六25日在大埤酸菜文化館8時舉辦農民節表揚活動及米食饗宴，現場將提供米食試吃，雲林縣長張麗善今天出席為「寺上好米」宣傳，她表示，「寺上好米」香Ｑ口感深受饕客好評，去年雲獲雲林神級滷肉飯冠軍指定用米，今年更陸續獲國際ITQI、雲林良品認證，搭配在地盛產酸菜料理，堪稱一絕。

大埤鄉農會總幹事吳昌遠表示，農民長期以來在縣府、農會等單位輔導下，在技術、田間管理上用心，種出優質稻米，應該要廣為人知，農會為此推出品牌米，一開始苦思品牌名稱，因在農會稻穀乾燥中心附近有一間將爺廟，為祈求神明庇佑，加上諧音有「世上好米」之意，便以「寺上好米」為名。

大埤鄉農會推廣部主任孫瑞和表示，「寺上好米」選用產銷履歷稻米，提供優質香米、白米兩種選擇，主打低溫保存、新鮮碾製，品牌起步較慢，為打響名號，農會將「寺上好米」送到比利時參加風味評鑑，沒想到獲得國際ITQI風味絕佳獎二星肯定，這也是繼雲林良品認證之後，獲得的最大肯定。

雲林縣大埤鄉農會推出「寺上好米」品牌，今年初獲得國際ITQI風味絕佳獎二星、雲林良品雙認證，讓在地好米一舉躍上國際舞台。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉農會推出「寺上好米」品牌，今年初獲得國際ITQI風味絕佳獎二星、雲林良品雙認證，讓在地好米一舉躍上國際舞台。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉農會推出「寺上好米」品牌，今年初獲得國際ITQI風味絕佳獎二星、雲林良品雙認證，讓在地好米一舉躍上國際舞台。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉農會推出「寺上好米」品牌，今年初獲得國際ITQI風味絕佳獎二星、雲林良品雙認證，讓在地好米一舉躍上國際舞台。記者陳雅玲／攝影

品牌 農會 雲林

延伸閱讀

白葉枯病衝擊稻米產量 新品種「苗栗3號」耐病又耐寒

屏東縣成立農會安衛家族 提升農業工安防災能量

國產米穀粉創作烘焙 全國米糧精品賽受理報名

冰火五重天口感 後壁農會推520限量高粱酒霜淇淋

相關新聞

夏季登革熱疫情逐漸升溫 雲嘉成立登革熱區域聯防小組

夏季登革熱疫情逐漸升溫，嘉義縣和雲林縣今天共組登革熱疫情區域聯防小組，嘉義縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞在衛生福利部疾病...

台南四草綠色隧道前方矗立飯店 居民憂台版亞馬遜河消失

台南市安南區大眾廟旁紅樹林綠色隧道有「台版亞馬遜河」之譽，市議員蔡麗青今天在市政總質詢上抨擊，因緊鄰魚塭正興建度假村，矗...

嘉市議員林煒軒遇襲案牽扯3議員 分局長議會列席道歉

嘉義市民進黨籍議員林煒軒今年1月間遭逼車製造糾紛襲擊案，檢方已將5名涉案人偵結起訴，但期間發生冒用議員張敏琪關心、送檳榔...

「寺上好米」獲國際二星認證 大埤鄉農會要辦米食饗宴分享喜悅

雲林縣大埤鄉全年種植水稻面積近五千公頃，無論面積、產量均是全台最大米鄉，卻鮮為人知，近年鄉農會積極推廣產銷履歷、強化田間...

影／女子心血來潮買威力彩獨得2億頭獎 因此原因捐500萬給雲林

今年1月22日威力彩頭獎在高雄市彩鑫商行開出，頭獎2億元由30多歲的未婚女性獨得，台灣彩券公司今受其委託捐贈5百萬元給故...

高鐵7月1日起增加43班次列車 苗栗站增開北上6個班次

台灣高鐵公司規畫自7月1日起再度增加43班次列車，其中南下23班、北上20班，總計每周可提供1103班次列車的旅運服務；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。