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高鐵7月1日起增加43班次列車 苗栗站增開北上6個班次

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
高鐵7月1日起增加43班次列車 苗栗站共增開北上6個班次。記者胡蓬生／攝影
高鐵7月1日起增加43班次列車 苗栗站共增開北上6個班次。記者胡蓬生／攝影

台灣高鐵公司規畫自7月1日起再度增加43班次列車，其中南下23班、北上20班，總計每周可提供1103班次列車的旅運服務；高鐵公司表示，旅客可從6月3日凌晨零時起，依新時刻表購買7月1日開行的各車次車票，後續並依預售時程逐日開放購票；這次高鐵增班，苗栗站可增加北上6個班次。

台灣高鐵公司表示，這次增班特別針對台中以北旅運需求較高的區間，規畫增加6班次北上區間列車；此外，針對台中以南旅客將增開15班次，其中南下10班、北上5班，都停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站。

台灣高鐵公司指出，自2023年7月每周總班次由1016班增至1025班，10月增至1039班，今年1月再度增班至每周1060班。這次增班實施後，每周總班次將達1103班，相較於每周1016班次，共增加87班次，約增加8.6%，高鐵每周總班次數再創新高。

苗栗站在這次高鐵增班後，共增加6個北上班次，包括周六增開1510車次（清晨7點31分苗栗站發車），周一至周四增開1550車次，（時間為下午5點24分苗栗站發車），另外周四增開1554車次，（時間為晚間6點24分苗栗站發車）。

高鐵7月1日起增加43班次列車 苗栗站共增開北上6個班次。記者胡蓬生／攝影
高鐵7月1日起增加43班次列車 苗栗站共增開北上6個班次。記者胡蓬生／攝影

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