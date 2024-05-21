2年前水淹30公分 新營工業街水患沉痾有解

台南市新營區台1省道及工業街交叉口處，長期因汛期排水宣洩不及淹水，2年前一度淹水逾30公分，市府水利局投入逾千萬經費，增設格柵蓋板加大入流斷面及分流排洪近日完成，當地淹水沉痾可望解決。

新營區台1線及工業街交叉口位處台1線彎道路段，水利局說，該路段汛期時常大量地表逕流延地勢匯集於工業街入口，易因雜物阻塞排水口及既有排水系統無法負荷，屬淹水熱區，2022年淹深度達達30公分，嚴重影響台1線車輛通行安全。

經水利局評估當地車道轉彎段路面超高設計，導致造成地表水流大量匯集於工業街入口，須加大側溝入流通水斷面及增設分流渠道加速排水，並針對短時間水位遽升特性設置感應式自動抽排的沉水式抽水機因應。

市府投入約1070萬元埋設管徑90CM鋼筋混凝土管，總長228m、集水井4座及布設2台0.3CMS沉水式抽水機，採分流方式減輕原台1線過路管涵排水負擔並向東機械抽排入急水溪，藉此改善台1轉彎段局部低窪易積淹問題。