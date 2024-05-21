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梅雨鋒面降雨 黃偉哲盼紓解台南主要水庫水情

中央社／ 台南21日電

梅雨鋒面影響，台南市今天凌晨起間歇性降雨，市長黃偉哲呼籲市民關注最新氣象動態、短延時強降雨，注意安全，也期盼紓解曾文、南化等主要水庫水情。

台南市政府今天發布新聞稿指出，首波梅雨抵達，中央氣象署預報，21日至24日鋒面影響，台灣各地降雨機率增加，尤以西南風增強，降雨明顯，台南市也有較大雨勢出現機率，更因中小尺度對流移入，可能發生短延時強降雨。

黃偉哲呼籲市民多留意劇烈天氣，鋒面影響期間天氣不穩，易有陣雨或雷雨，並伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，須嚴防短延時強降雨，應多關注最新氣象動態；市府也落實防汛整備，期盼鋒面降雨紓解曾文、南化等主要水庫水情。

市府表示，將確保水利防洪設施、防汛機具等完成整備，加強區域排水、側溝巡檢與清淤作業，強化路樹巡檢、修剪，且對淹水潛勢區預先配置防水擋板與砂包，並由「防汛整備抽查小組」建立重點防汛工程名單，完成抽查作業，做好各項防汛準備。

台南 強降雨 鋒面

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