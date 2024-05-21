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義竹鄉友善失智 208人樂扮「天使」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉縣昨宣布在義竹鄉推展第4處失智友善社區，已培訓208人加入失智友善天使行列。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣昨宣布在義竹鄉推展第4處失智友善社區，已培訓208人加入失智友善天使行列。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣義竹鄉老年人口比率在全縣鄉鎮市排第3高，縣府昨宣布在義竹推展第4處失智友善社區，並攜手長庚科技大學深耕社區提升照護素養，選定義竹鄉龍蛟村、東光村、東榮村、溪州村為營造點，且整合社區網絡共208人加入失智友善天使行列，多幫失智者找到回家的路。

縣府表示，加入失智友善天使的208人，包括鄉長、議員、鄉民代表、公所社會課與民政課、各村村長、社區發展協會理事長與總幹事、社區商圈理事長、志工、商家、農漁會等單位人員，強化正確認識失智症，運用「看、問、留、撥」4個步驟發揮愛心，即看有沒有異狀、詢問一下與關心、留下對方及陪伴、撥打110通報警方，盼多一點關懷、少一點陌生。

縣府指出，選定4個村做營造點，本月在社區活動中心、衛生所舉辦4場失智友善種子人員培訓，也辦失智者和家屬座談會，由失智症照顧者分享心路歷程、面對失智症患者的溝通技巧

衛生福利部推估台灣失智者人口將超過30萬人，其中65歲以上長者占96%、85%失智者住在社區；衛生局長趙紋華說，預防失智可從生活做起，增加大腦的保護因子例如多動腦、多運動、均衡飲食、多社會互動、維持健康體重，同時遠離憂鬱、預防三高、避免頭部外傷及戒菸。

失智症 溝通技巧 衛生所

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