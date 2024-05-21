花蓮強震 雲林3文資受損 修復費4000萬起跳

0403花蓮大地震後至今餘震不斷，雲林縣政府盤點轄內歷史建築、古蹟文物，初步發現國定古蹟麥寮拱範宮的交趾陶及朝天宮三川殿的剪黏作品都出現損壞，歷史建築原大埤鄉農業信用組合則出現磚牆水泥塊剝落及天花板鋼筋裸露，已向文化部文化資產局提報修復。

縣府文化觀光處文資科長張力元說，縣內具有文資身分的古蹟歷史建築共120處，經初步調查，國定古蹟中拱範宮、朝天宮都出現文物受損，歷史建築則是原大埤鄉農業信用組合明顯受損。

拱範宮近年曾展開大規模修復，廟內保留木雕家黃龜理、石匠師蔣九、交趾陶匠師陳天乞等人的作品，張力元指出，縣府在5月初接獲拱範宮通報，廟中由陳天乞製作的交趾陶部分因地震損毀脫落，朝天宮則是三川殿的剪黏作品斷裂，位於虎邊的番仔樓出入口，也受地震影響導致屋瓦及桷木間白灰泥掉落。目前兩間寺廟受損部分都由文資局的古蹟輔導團隊協助提出修復計畫。

另外，原大埤鄉農業信用組合已閒置多年，2012年登錄為雲林縣歷史建築，2019年完成修復，這次受地震影響，前棟的4面磚牆水泥塊剝落、裂縫位移加大，後棟的天花板也大塊剝落導致鋼筋明顯裸露，初估修復經費近4000萬元，也已向文資局提報修復。