阿里山林鐵吸客 嘉市愁停車

阿里山森林鐵路7月全線通車，嘉義市區預料湧入觀光人潮，但目前假日檜意森活村、文化中心周邊停車一位難求，有議員建議，市府應與林業及自然保育署加強聯繫，善用林業署所轄舊魚市場、舊果菜市場等萬坪閒置空間；市府表示，鄰近的阿里山林業村將規畫汽、機車超過1000格。

議員王浩昨質詢說，嘉市文化局周邊停車需求大，經常舉辦音樂表演、藝文展覽、市集等活動，單是博物館1年的參觀人數就破10萬人次，一旁假日花市、救國團終身學習中心、圖書館的攤商、民眾都向他反映車位一位難求。

王浩指出，應將閒置空間設停車場，舊魚市場、舊果菜市場占地6300坪，閒置超過9年，玉山一二村圍籬內也大片空地雜草叢生，市府應協調林業署在確定開闢前的過度期做臨時停車場，例如去年製材所旁空地停車場啟用就頗受好評，否則林鐵全線通車後，北門車站周邊勢必帶來更多人潮，可預見未來假日當地的停車需求只增不減，未事先規畫恐怕會措手不及。

交通處長許啟明答詢說，林業署林鐵及文資處正進行嘉市阿里山林業村新建營運轉移計畫，未來場內規畫740席汽車格、400席的機車格，「市府一直持續與各機關合作開闢停車場。」