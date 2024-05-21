聽新聞
test
0:00 / 0:00

官田菱角田缺工 千歲團互助

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南官田菱角栽種面積冠全台，但因鄉下人口長期老化及缺工，面積不增反減，菱農只能自組「千歲團」相互幫忙紓解人力荒。記者謝進盛／攝影
台南官田菱角栽種面積冠全台，但因鄉下人口長期老化及缺工，面積不增反減，菱農只能自組「千歲團」相互幫忙紓解人力荒。記者謝進盛／攝影

保育類的水雉常棲息在菱角田間，也被稱為「菱角鳥」，台南官田區菱角栽種面積冠全台，近年價格雖穩定，但菱角採收得完全仰賴人力，人口長期老化及缺工影響，栽種面積逐年遞減，今年估計恐跌破200公頃；有菱農說，只能自組「千歲團」相助紓解人力荒，走一步算一步。

南市農業局農務科表示，菱角及蓮子等產業幾乎得完全依賴傳統人力，「千歲團」是權益之計，除盼未來有更有突破性農機能研發派上用場，關鍵還是要年輕勞動力能回到農村，也是持續努力的方向。

據統計，官田菱角種植面積20年前高峰期約400多公頃，近年面積銳減，2020年約300公頃，去年已減至212公頃，讓外界憂心水雉棲地受影響。

官田東西庄里葫蘆埤一帶是栽種菱角大本營，60多歲陳姓農友說，年輕一輩大都不願下田，寧願在市區餐廳端盤子，所以每到菱角採收時，菱農為了調派人力傷透腦筋，甚至都靠組「千歲團」相互支援，也是這幾年採收的主要模式之一，藉長期建立好交情暫時紓緩人力。

另名70多歲陳姓菱農也說，菱角千歲團「50歲算幼齒的，6、70歲正常，80歲不奇怪」，因許多老農民都放不下手，就怕「田壞掉」。

農民指出，菱角為1年生草本浮葉性水生植物，大宗的兩角菱種植時間為5、6月一期稻作後，採收期間從9至11月間。

人力 水雉

延伸閱讀

南市官田菱田缺工人力老化 「千歲團」緩人力荒

長照不再侷限自己顧 家總：調查反映公共資源不足

水雉繁殖期到 外來種八哥、綠鬣蜥入侵 抗敵大作戰

苗栗醫院邁入50周年院慶 期許發展成準醫學中心

相關新聞

義竹鄉友善失智 208人樂扮「天使」

嘉義縣義竹鄉老年人口比率在全縣鄉鎮市排第3高，縣府昨宣布在義竹推展第4處失智友善社區，並攜手長庚科技大學深耕社區提升照護...

阿里山林鐵吸客 嘉市愁停車

阿里山森林鐵路7月全線通車，嘉義市區預料湧入觀光人潮，但目前假日檜意森活村、文化中心周邊停車一位難求，有議員建議，市府應...

官田菱角田缺工 千歲團互助

保育類的水雉常棲息在菱角田間，也被稱為「菱角鳥」，台南官田區菱角栽種面積冠全台，近年價格雖穩定，但菱角採收得完全仰賴人力...

花蓮強震 雲林3文資受損 修復費4000萬起跳

0403花蓮大地震後至今餘震不斷，雲林縣政府盤點轄內歷史建築、古蹟文物，初步發現國定古蹟麥寮拱範宮的交趾陶及朝天宮三川殿...

雲林集團結婚 縣長見證

520諧音「我愛你」，是熱門的結婚日子。雲林縣府昨舉辦集團結婚，縣長張麗善當主婚人見證30對新人幸福時刻，縣府準備價值逾...

地震不斷 雲林國定古蹟拱範宮、朝天宮受損報修

0403花蓮大地震發生後，至今餘震不斷，雲林縣盤點轄內歷史建築、古蹟文物，初步發現國定古蹟麥寮拱範宮的交趾陶及朝天宮三川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。