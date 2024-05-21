官田菱角田缺工 千歲團互助

保育類的水雉常棲息在菱角田間，也被稱為「菱角鳥」，台南官田區菱角栽種面積冠全台，近年價格雖穩定，但菱角採收得完全仰賴人力，人口長期老化及缺工影響，栽種面積逐年遞減，今年估計恐跌破200公頃；有菱農說，只能自組「千歲團」相助紓解人力荒，走一步算一步。

南市農業局農務科表示，菱角及蓮子等產業幾乎得完全依賴傳統人力，「千歲團」是權益之計，除盼未來有更有突破性農機能研發派上用場，關鍵還是要年輕勞動力能回到農村，也是持續努力的方向。

據統計，官田菱角種植面積20年前高峰期約400多公頃，近年面積銳減，2020年約300公頃，去年已減至212公頃，讓外界憂心水雉棲地受影響。

官田東西庄里葫蘆埤一帶是栽種菱角大本營，60多歲陳姓農友說，年輕一輩大都不願下田，寧願在市區餐廳端盤子，所以每到菱角採收時，菱農為了調派人力傷透腦筋，甚至都靠組「千歲團」相互支援，也是這幾年採收的主要模式之一，藉長期建立好交情暫時紓緩人力。

另名70多歲陳姓菱農也說，菱角千歲團「50歲算幼齒的，6、70歲正常，80歲不奇怪」，因許多老農民都放不下手，就怕「田壞掉」。

農民指出，菱角為1年生草本浮葉性水生植物，大宗的兩角菱種植時間為5、6月一期稻作後，採收期間從9至11月間。