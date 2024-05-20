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南市官田菱田缺工人力老化 「千歲團」緩人力荒

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南官田菱角栽種面積冠全台，但因鄉下人口長期老化及缺工，面積不增反減，菱農只能自組「千歲團」相互幫忙紓解人力荒。記者謝進盛／攝影
台南官田菱角栽種面積冠全台，但因鄉下人口長期老化及缺工，面積不增反減，菱農只能自組「千歲團」相互幫忙紓解人力荒。記者謝進盛／攝影

台南官田菱角栽種面積冠全台，近年雖價格穩定，但因鄉下人口長期老化及缺工影響，面積不增反減；今年恐跌破200公頃，菱農只能自組「千歲團」相助紓解人力荒，走一步算一步。

菱角為一年生草本浮葉性水生植物，可分為四角菱及兩角菱，以兩角菱為主；前者2、3月栽種，7、8月採收。大宗的兩角菱種植時間為5、6月一期稻作後，採收期間從9至11月間，這幾年帶殼的兩角菱，每台斤產地價都在30元以上，甚至更高，不過栽種面積反變少。

資料顯示，官田菱角種植面積高峰期約400多公頃，近年面積銳減，2020年約300公頃，去年已減至212公頃，今年恐跌破200公頃大關。儘管菱角這幾年價格穩定，但因年輕一輩不願務農，且菱角採收完全仰賴人力，受限於人力老化及缺工影響，也讓外界憂心素有「菱角鳥」之稱的水雉棲地恐受影響。

官田東西庄里葫蘆埤一帶，是栽種菱角大本營，60多歲陳姓農友說，年輕一輩大都不願下田，寧願在市區餐廳端盤子，所以每到菱角採收時，菱農為了調派人力傷透腦筋，甚至都靠組「千歲團」相互支援，也是這幾年採收的主要模式之一，也因一些「相放伴」長期建立好交情，暫時紓緩人力。

另名70多歲陳姓菱農也形容菱角「千歲團」笑說，「50歲算幼齒的，6、70歲正常，80歲不奇怪。」一輩子務農，許多老農民都放不下手，就怕「田壞掉」少了聊天共同話題，目前就「加減做」，未來就再看看。

人力 老化

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