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嘉縣科技執法抓「亂丟垃圾」 38天開出364張罰單

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉義縣環保局近日在縣轄內交流道下、重要道路等特定地區運用科技執法，以太陽能監視器全天候錄影蒐證，取締亂丟垃圾，僅38天就開出364張罰單，裁罰新台幣43萬餘元。

環保局今天發布新聞稿表示，從今年3月24日至4月30日科技執法38天期間，依違反廢棄物清理法第27條取締違規364件，共裁罰43萬6000元。

違規者設籍外縣市約5成，環保局呼籲民眾不要亂丟垃圾、菸蒂、檳榔渣、亂吐檳榔汁、隨地吐痰、隨地便溺，只要電眼鎖定，罰單馬上跟著來。

環保局長張輝川說，科技執法設備將不定時變換位置，民眾勿存僥倖心態影響環境衛生，未來會爭取更多經費，裝設在更多地點，維護嘉義縣環境。

嘉義 環保局長 監視器 科技執法

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