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地震不斷 雲林國定古蹟拱範宮、朝天宮受損報修

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣歷史建築原大埤鄉農業信用組合因地震受損嚴重。圖／雲林縣府文化觀光處提供
雲林縣歷史建築原大埤鄉農業信用組合因地震受損嚴重。圖／雲林縣府文化觀光處提供

0403花蓮大地震發生後，至今餘震不斷，雲林縣盤點轄內歷史建築、古蹟文物，初步發現國定古蹟麥寮拱範宮的交趾陶及朝天宮三川殿的剪黏作品損壞，歷史建築原大埤鄉農業信用組合的磚牆水泥塊剝落及天花板鋼筋裸露，縣府已向文化部文資局提報修復。

四月至今餘震不斷，雲林縣政府文化觀光處文資科長張力元表示，縣內具文資身分的古蹟歷史建築共120處，經初步調查，國定古蹟中拱範宮、朝天宮都出現文物受損，歷史建築則是原大埤鄉農業信用組合明顯受損。

拱範宮是國定古蹟，近年大規模修復，廟內保留木雕家黃龜理、石匠師蔣九、交趾陶匠師陳天乞等人的作品。張力元表示，縣府5月初接獲拱範宮通報，陳天乞製作的交趾陶部分因地震損毀脫落，國定古蹟朝天宮則是三川殿的剪黏作品斷裂，位於虎邊的番仔樓出入口也受地震影響，導致屋瓦及桷木間白灰泥掉落。目前兩間寺廟受損部分都由文資局的古蹟輔導團隊協助提修復計畫。

另外，原大埤鄉農業信用組合已閒置多年，2012年登錄為雲林縣歷史建築，2019年完成修復，這次受地震、餘震不斷影響，不僅前棟的4面磚牆水泥塊剝落、裂縫位移加大，後棟的天花板也大塊剝落導致鋼筋明顯裸露，初估修復經費近4000萬元，已向文資局提報修復。

國定古蹟朝天宮的剪黏作品受到地震影響受損。圖／雲林縣府文化觀光處提供
國定古蹟朝天宮的剪黏作品受到地震影響受損。圖／雲林縣府文化觀光處提供
國定古蹟麥寮拱範宮的交趾陶受到地震影響受損。圖／雲林縣府文化觀光處提供
國定古蹟麥寮拱範宮的交趾陶受到地震影響受損。圖／雲林縣府文化觀光處提供

0403花蓮大地震 國定古蹟 朝天宮 歷史建築 雲林

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