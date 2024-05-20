阿里山林鐵將全面通車...憂停車位不足 議員建議善用閒置空間

阿里山林鐵即將於今年7月全線通車，但目前每到假日附近檜意森活村、文化中心周邊停車一位難求，迎接未來觀光人潮，議員建議市府應與林鐵處加強聯繫善用該處所轄包括舊魚市場、舊果菜市場等萬坪閒置空間，解決停車問題。市府交通處表示，持續與林鐵處溝通共好。

議員王浩表示，市府文化局周40邊停車需求大，經常舉辦音樂表演、藝文展覽、市集等活動，單博物館1年的參觀人數就破10萬人次，周邊假日花市、救國團終身學習中心、圖書館等學員、攤商、民眾向他反映車位一位難求。今日市政總質詢為每年前往的幾十萬人次請命，應將閒置空間設置成停車場，改善市區蛋黃區停車位供不應求的問題。

王浩說，舊魚市場、舊果菜市場占地6300坪，閒置超過9年，玉山一二村圍籬內大片空地雜草叢生，應協調林鐵處在確定開闢前的過渡期設置臨時停車場，像去年製材所旁空地停車場啟用就頗受好評。

王浩表示，阿里山林業鐵路全線通車之後，北門車站周邊勢必帶來更多人潮，可預見未來假日當地的停車需求「只增不減」，若未事先規劃恐怕會措手不及。