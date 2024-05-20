雲林首辦520集團結婚 新人開心：讓我等到了

雲林縣為搶救人口，除推出萬寶龍大小龍年生育津貼加碼計畫，集結40餘家婚禮相關產業業者，今首辦集團結婚，30對新人由縣長張麗善等人見證幸福時刻，並送上電鍋等「起家」好禮，讓新人滿載而歸，張麗善也分享自身經驗，提醒新人，經營婚姻跟事業一樣，「要用心經營」。

雲林首場集團結婚今在劍湖山渡假大飯店登場，吸引30對新人報名參加，張麗善擔任主婚人、副縣長謝淑亞擔任證婚人，新人劉鎧瑋、左愛鈴交往五年，女方2020年已向男方求婚，今年籌辦婚禮剛好遇上雲林集團結婚，開心報名，「終於讓我等到」，兩人浪漫愛情故事也羨煞旁人。

現場有新人愛情長跑10年終於結婚，也有新人走紅毯時感動到喜極而泣。張麗善表示，現場目測有10對新人已雙喜臨門，她很高興很快就能看見這些新人請領生育津貼，為雲林增添生力軍。

張麗善說，現在很多年輕人，包括她的孩子，結婚只有簡單登記，沒有公開宴客與親朋好友見證婚禮，所以希望透過集團結婚，讓大家一起見證新人的喜悅，並安排戶政人員，協助新人完成登記。

張麗善也分享人生體驗，強調無論是事業還是家庭，都需要用心經營，如果沒有用心經營，感情就難以經受住考驗，她想要提醒大家，互相尊重、互敬互諒、互信互愛，彼此包容和體恤，這樣婚姻才能長久。