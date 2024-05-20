雲林集團結婚 30對新人520互許終身「我愛你」

今天520諧音「我愛你」，雲林縣政府今天舉行集團結婚，30對新人在縣長張麗善見證下，互許終身；張麗善除恭喜新人締結良緣，也鼓勵新人生育，期許「做人成功」。

雲縣府今天在劍湖山渡假大飯店舉行集團結婚，「520」諧音為「我愛你」，張麗善擔任主婚人、副縣長謝淑亞為證婚人，共同參與見證30對新人幸福時刻。

張麗善表示，現今社會變遷快速，價值觀改變，透過集團婚禮，讓民眾回顧傳統婚嫁古禮意義，新人除了感謝父母養育之恩，也在婚禮當天邁入人生新的階段，與另一半相知相惜，牽手共度未來人生。

張麗善指出，近年來「生不如死」，期許新人們「做人成功」，響應縣府所提「2年6億催生增產－雲林萬寶龍」計畫，增產報國。

新人劉鎧瑋與左愛鈴愛情長跑5年，今天攜手共度人生，左愛鈴說，雲林縣首度舉辦集團結婚，而且有抽日本東京來回機票，一定要來參加。

新人翁甲明在嘉義縣水上機場服務，他穿著軍裝與妻子步入紅毯，他說，平常因為工作關係無法陪妻子，想在結婚這一天給她驚喜，體驗集團結婚。

雲縣府民政處為集團結婚規劃豐富活動及提供諸多福利，特別安排戶政人員在婚禮現場辦理結婚登記，讓大家可以方便拿到有「520」紀念意義的新身分證，總共有9對新人申辦。