南市推環保外送117家餐飲店家響應 用餐完有回收清洗

餐飲外送風氣興盛，已使得免洗餐具使用量大幅增加，衍生大量廢棄物，台南市環保局推動循環容器環保外送服務，目前全市已有117家餐飲店家響應，統計去年使用1萬5983組循環容器，今年多了清洗服務，市府號召民眾用行動減塑。

南市環保局表示，即日起至今年10月31日，訂購人只要在用餐前5個工作日至「113年台南市環保外送」(https://south.loopick.com.tw/)填寫訂購資料，平台就會提前將循環容器送至配合店家，店家使用循環容器盛裝餐點後外送。用餐完畢清空廚餘稍作清潔，將會有宅配人員於約定時間回收循環容器，並送至專業清洗廠商清洗消毒。

環保局指出， 循環容器配送及清洗等費用，成本1個約30元，今年度採使用者付費原則，並由環保局部分補助，以優惠價1個20元計費，相關資訊可上台南市環保局全民動起來網站查詢https://myppt.cc/tKXLDE或洽詢(06)2900680。

市長黃偉哲呼籲，友善環境從自身做起，逐步養成「少用、自備、再使用」的環保新觀念，減少使用免洗餐具等一次用產品，自備可重複清洗使用之容器及餐具，用實際行動一起源頭減量為地球盡分心力。

環保局長許仁澤表示，南市去年推動環保外送，共計使用1萬5983組循環容器，今年持續鼓勵餐飲業者加入環保外送行列，鼓勵市民朋友多加使用環保外送，使環保外送變成生活習慣，落實零廢棄的願景。