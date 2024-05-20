前瞻補助嘉市長榮地下停車場 解決森活村車位不足

嘉義市政府向中央申請前瞻2期補助闢建停車場經費，市府今年再獲交通部補助長榮公園地下停車場，有效紓緩國定古蹟嘉義舊監獄、檜意森活村等景點停車需求。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，市府爭取前瞻停車場經費補助，再次獲交通部公路局2期前瞻基礎建設經費核定「長榮公園地下停車場」案；工程總經費新台幣5億5000萬元，中央補助2億8000萬元，其餘地方自籌，將提供137個小型車位，將進行工程設計、發包及施工等作業。

市府表示，向中央申請前瞻2期補助闢建停車場經費，交通部除了已核定市府北棟與舊市公所2處地下停車場補助，今年再獲補助長榮公園地下停車場，加上前瞻1期核定補助3場施工中的崇文國小、義昌公園及嘉北國小地下停車場，總計6場停車場可供1475個自小客車停車位。

市府指出，自111年度起，持續爭取前瞻計畫補助停車場工程，配合嘉義市觀光產業，智慧化、便利的停車設施，將助力嘉義市成為友善城市與觀光典範。

長榮公園地下停車場完成後，預計可有效紓緩檜意森活村、北門火車站及國定古蹟嘉義舊監獄等觀光景點的停車需求。